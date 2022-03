Hétfőn a dvsc.hu nyomán mi is közzétettük, kik és mely meccsek fértek be a TOP 5-be a 4. és az 5. helyen, ma pedig a dobogósok következnek, a hét további részében pedig a győztesek kilétére is fény derül.

A legjobb játékos kategóriában 3. helyen végzett Dombi Tibor. A népszerű Kicsi több mint 400 mérkőzést játszott a DVSC mezében, mind a 7 bajnoki címünknek részese volt, 5 alkalommal ünnepelhetett kupagyőzelmet a Lokival, megkapta a Zilahi- és a Hajós Alfréd-díjat is. Igazai legenda, híres volt gyorsaságáról és arról a képességéről is, miként kell büntetőt kiharcolni. A Bombázó becenevet a nemzetközi porondon, a Varteks ellen a felső sarokba lőtt gólja után kapta. Jelenleg a DVSC edző stábjának a tagja.

Dombi Tibor

Forrás: dvsc.hu

A legjobb játékos kategóriában 2. lett a Loki jelenlegi csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs. Debrecenben 3-szor volt bajnokcsapat tagja, nyert Magyar Kupát, majd eredményes nemzetközi karriert futott be. A PSV Eindhovennel holland bajnok lett, a Dinamo Moszkvával orosz kupadöntős volt, a magyar nemzeti csapatban pedig senki nem játszott nála többször a futballtörténelemben. A 108-szoros válogatott klasszis EB-nyolcaddöntős volt 2016-ban (két gólt lőtt a Cristiano Ronaldóval felálló portugáloknak), lövőtechnikája legendás, a sok gólpassz mellett mostani pontvadászatban is szerzett már 7 találatot. Nagy szerepe volt a tavalyi feljutásban, ő is Hajós Alfréd-díjas.

Dzsudzsák Balázs

A legjobb edző kategóriában bekerült a TOP 3-ba Kondás Elemér. Játékosként, majd pályaedzőként is szolgálta a Lokit, mígnem vezetőedzőként hatalmas sikereket aratott: 2-szer nyert bajnoki címet a csapattal (2012, 2014), az egyiket ráadásul veretlenül, ami egyedülálló teljesítmény a Vasas 1966-os produkciója óta. Kétszeres kupagyőztes is, emellett szerepet vállalt a DVSC NB II.-es, bajnoki címmel és feljutással végződött szezonjában is. Jelenleg a Diósgyőrt irányítja.

Kondás Elemér

A legjobb edzők versenyében a Garamvölgyi Lajos végzett a 2. helyen. Szinte lehetetlen érzékeltetni, mekkora tisztelet övezi Debrecenben a 2008-ban, tragikusan korán elhunyt Mestert, akinek irányításával a Sándor Tamás-féle szupergeneráció az NB I.-be jutott, majd 1995-ben bronzérmes lett (ez volt a DVSC első felnőtt bajnoki érme a legmagasabb osztályban), 1999-ben pedig megnyerte a klub történetének első Magyar Kupáját Vácott a Tatabánya ellen (2-1). Ő volt a Wolfsburgot az UEFA-kupában legyőző gárda trénere, 2004-ben Hajós Alfréd-díjat kapott.

Garamvölgyi Lajos

A legemlékezetesebb mérkőzések kategóriájában a 3. legnépszerűbb esemény a horvát Hajduk Split hazai, 3-0 arányú kiütése lett a Bajnokok Ligája-selejtezőben. 2005-ben az Oláh Gábor utcai stadionban elképesztő hangulatban, remek focit bemutatva verte vetélytársát a DVSC, Igor Bogdanovic duplájával és Kerekes Zsombor találatával. Az a lendületes Loki azóta is etalon a cívisvárosban.



A legjobb meccsek közül bolgár Levszki Szófia 2-0-ás legyőzése végzett a 2. pozícióban. 2009-ben a Bajnokok Ligája főtáblája volt a tét, megfelelő stadion híján Herczeg András együttesének a fővárosban kellett pályára lépnie, de így is bekerült a BL-be. A helyszínen 34 ezer(!) szurkoló fogadta őrjöngve Varga József és Rudolf Gergely szenzációs gólját, aki ott volt, soha, de soha nem felejti el azt a meccset.