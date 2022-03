A legjobb játékos kategóriában Sándor Tamás végzett az első helyen, méghozzá meggyőző fölénnyel, a szavazatok mintegy 59 százalékát begyűjtve. A népszerű „Tobe” 4-szer lett bajnok a DVSC-vel (2005, 2006, 2007, 2009), nyert Magyar Kupát (2008), és három Szuperkupát is. 1996-ban az Év labdarúgója lett Magyarországon, a legjobb debreceninek járó rangos Zilahi-díjat kétszer is elnyerte (2004, 2006). Vezére volt a legendás Garamvölgyi-féle csapatnak, majd eredményes külföldi karrierje után visszatért Debrecenbe, hogy a Loki végre bajnok legyen. A tervből valóság lett, Sándor Tamásból pedig több generáció kedvence, a klub legendája. 88 NB I-es góljánál senki sem szerzett többet a DVSC mezében, 11-szer pályára lépett a magyar felnőttválogatottban is, jelenleg a DEAC edzője.