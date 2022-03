Egy gól döntött a megyei elsőosztályú labdarúgó bajnokság 18. fordulójának vasárnap rendezett mérkőzésén, ahol a Berettyóújfalu Nyíradonyba látogatott. A többi mérkőzésről itt olvashatnak.

Nyíradony VVTK–BUSE 1–0 (1–0)

100 néző. Vezette: Juhász D.(Darányi A., Kiss B.)

Nyíradony: Rácz T., Lukács L.(Vass G.), Perényi R., Nagy K.(Szilágyi Z.), Kántor

T., Gáll F.(Bara M.), Bogár M., Kiss G.(Mile M.), Daru I., Kovács Gy.(Ugyan R.), Tömöri L.

Edző: Dán Ferenc

BUSE: Alimán Gy., Nagy B., Békési D., Váradi M.(Erdei K.), Csordás J., Polonio-Guerreiro

J., Trencsényi J., Nagy K.(Erdei Sz.), Ertsey Zs., Ékes G.(Duró D.), Nagy I.(Mező L.) Edző:

Szitkó Róbert

Gól: Gáll F.

Dán Ferenc: Számítottam rá, hogy nehéz mérkőzés lesz, mert a BUSE szervezett jó

csapat, amit igazoltak is. Viszont mi is kezdünk szervezettek, stabilak lenni. Ez a

védekezésben ma is meglátszott; három meccsen nem kaptunk gólt, ez pozitívum. Az előrejátékban vannak még hiányosságok, gondolok itt az utolsó passzokra és a labdabirtoklásra. De nyertünk, s ez a legfontosabb!

Szitkó Róbert: Mivel támadásban vannak problémáink, nem kaphatunk ilyen könnyű gólokat,

mint az első három fordulóban! A fiatalokat is szeretném minél többet szerepeltetni, de

közben győzelmekre is szükségünk van. Nehéz a helyzetünk, de nekünk kell megoldanunk.