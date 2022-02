Nem állítható, hogy a DVSC-Mezőkövesd NB I.-es párharc történelme sikertörténet lenne debreceni szempontból. Bár a Loki többször is legyőzte ellenfelét a múltban, összességében a két csapat 15 első osztályú bajnokijából a kövesdiek többet, 6-ot nyertek 4 döntetlen és mindössze 5 cívisvárosi siker mellett. A Mezőkövesd ráadásul Debrecenből is sokszor elvitte a 3 pontot, így történt 2020-ban, 2018-ban és 2017-ben is, olvasható a dvsc.hu-n.

A most zajló pontvadászat őszi meccsén is a szombati riválisé lett a győzelem, egy hajrában szerzett góllal nyert hazai pályán 1-0-ra a DVSC-vel korábban kétszer bajnok edző, Supka Attila együttese, így joggal állítható, hogy lenne miért visszavágni Cseriéknek.

A két gárda egyébiránt hasonló teljesítményt nyújt a bajnokságban, a Mezőkövesd 23 ponttal a 7., a Loki 22 egységgel a 8. helyen áll a tabellán, tehát debreceni győzelem esetén Joan Carrillo vezetőedző együttese akár előzhetne is. Az is nyilvánvaló, hogy a múlt heti, bravúros fehérvári siker értékét az tenné teljessé, ha a DVSC a szombaton 17 órakor kezdődő mérkőzésen is megszerezné a 3 pontot.

A szurkolóknak lesz a Valentin-naphoz kötődő játék értékes nyereményért, illetve egy „Hozd ki meccsre a szüleidet és barátaidat” szlogennel jellemezhető akció is, ami a 18 éven aluliakat érinti. A szombati találkozón az ingyenes belépési lehetőség 10 éves korról 18 éves korra nő, tehát aki jogilag még nem felnőtt, térítésmentesen léphet be a Nagyerdei Stadionba.