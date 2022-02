A DVSC labdarúgócsapata a MOL Fehérvár otthonába látogatott az OTP Bank Liga 19. fordulójában szombat este. A összecsapást megelőzően a hajdúságiak egy Kisvárda elleni 0–0-val kezdték az esztendőt, míg a székesfehérváriak egy vereséggel indították az évet a Puskás Akadémia vendégeként. A Loki vezetőedzője, Joan Carrillo a kapuban, valamint a védelemben nem változtatott a múlt hétvégi összeállításhoz képest, viszont a középpályára bekerült David Babunski Varga József helyére, illetve kimaradt még Soltész Dominik, őt Dorian Babunski váltotta. A piros-kékek kezdőcsapatában ott volt a friss igazolás, Shabanov, aki az ukrán Dinamo Kijevtől érkezett. A cívisvárosi labdarúgók nem kisebb feladat előtt álltak, mint megszakítani a hétéves nyeretlenségi sorozatot a Fehérvár ellen. Külön pikantériája volt a meccsnek, hogy Carrillo mester visszatért korábbi sikerei helyszínére, Fehérvárra. A mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy a Gyirmót legyőzte az Újpestet, így a debrecenieket egy hely és két pont választotta el a kiesőzónától.

Az összecsapást megelőzően verekedés történt a lelátón a két szurkolótábor között, a helyi erők biztonsági emberi nem, de a rendőrök megakadályozták a nagyobb bonyodalmakat. A Loki 4-5-1-es felállásban vágott neki a találkozónak. Az első negyedórában a sárga lapoké volt a főszerep, a lehetőségekből nem alakultak ki ziccerek, viszont a hazaiak mezőnyfölényeben játszottak. A félidő felére közel hetven százalékosra növekedett a piros-kékek labdabirtoklása, míg a debreceniek a térfelükön sem sokszor mentek át. A meccs első komolyabb helyzete Dárdai előtt adódott, aki a tizenhatoson belül remekül fordult le védőjéről, majd éles szögből vette célba a kaput, Hrabina Alex a lécre ütötte a lövést. A 32. percben megszerezte volna a vezetést a Fehérvár, a tizenhatos jobb szélén kapott labdát Lednev, aki laposan passzolt középre, Petrjak pedig a kapu bal oldalába lőtte a labdát. Viszont néhány perc elteltével a játékvezető érvénytelenítette a találatot, mivel leshelyzet előzte meg a gólt. A 40. minutumban Nego kapott labdát a büntetőterületen belül, de a lövése a becsúszó Charleston da Silva lábában elakadt. Az ebből következő szögletből azonban már betalált Szabics Imre gárdája, Lednev ívelt középre, Alef pedig zavartalanul bólinthatott a kapu jobb oldalába. Az előny azonban nem tartott sokáig, a Loki első helyzetéből ugyanis egyenlített. Egy bal oldali akciónál Ugrai Roland adta tovább a labdát Szécsi Márknak, aki két védő között könnyedén átbújt, majd húsz méterről pontosan lőtte a bal alsóba. Az első játékrészben nem változott már az állás, így 1–1-es eredménnyel mehettek negyedórás pihenőre a felek.



A második játékrészre egyik vezetőedző sem cserélt, így változatlan felállásban futottak ki a csapatok. A második negyvenöt perc elejét nagyon megnyomta a hazai csapat, jelentősen magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, melynek köszönhetően több veszélyes lehetőség is adódott előttük. Az 58. percben Szabics cserélt elsőként, Géresi érkezett Lednev helyére. A 61. percben a Loki kapott szögletet, amelyet Dzsudzsák Balázs ívelt be, majd Dorian Babunski fejelt a kapura, Kovácsnak nagyot kellett védenie. A DVSC edzője, Carrillo hármascserére szánta el magát a 63. minutumban, David Babunskit Bódi Ádám, Charlestont Ferenczi János, és Poór Patrikot Baranyai Nimród váltotta. Nyolc perccel később a hazaiak szakvezetője is változtatott két helyen, Dárdait és Zulj lement, helyükre Nikolics, valamint Szendrei érkeztek. A 74. percben két Loki helyzet is volt egymás után. Elsőként Dzsudzsák lőtt huszonhárom méterről, okosan helyezve, de Kovács szögletre tolta. A csapatkapitány sarokrúgása után Deslandes fejelt, de a labda kicsivel fölé ment. A hajdúságiak edzője kihasználta maradék cseréit a 78. percben, Ugrai, valamint Dorian Babunski ment le, helyettük Varga József és Bévárdi Zsombor folytatta. A 82. minutumban Petrjak ívelt be Szendreinek, aki néhány méterről fejelhetett, Hrabinának kellett bravúrt bemutatnia. A 86 percben megszerezte a vezetést a DVSC, hozzá kell tenni, egyáltalán nem érdemtelenül. A hazai tizenhatoson belül Dzsudzsák passzolt Baranyainak, a beadását követően pedig Szécsi lövésébe csak beleérni tudott a kapus, ezzel fordított a hajdúsági együttes. A hosszabbításban a fehérvári publikum már nem marasztalná sokáig Szabics Imre vezetőedzőt. A ráadásban már nem változott az eredmény, a debreceniek 2–1-re megnyerték az összecsapást, amellyel előreléptek a tabella nyolcadik helyére.

A DVSC következő bajnokiját egy hét múlva játssza a Nagyerdei Stadionban a Mezőkövesd ellen.

Arany Balázs