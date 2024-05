Egy ponttal gazdagodott a Debreceni Egyetem csapata a labdarúgó NB III. Északkeleti csoportjának utolsó fordulójában, ezzel eldőlt, hogy az ötödik helyen végzett. A vasárnapi meccsen a vendég karcagiak szereztek vezetést, melyet Sándor Tamás tizenegysből kiegyenlített. Még a szünet előtt Jankelics Iván megfordította az állást a cívisvárosiak javára, ám a második játékrész elején ismét betalált a Karcagi SE. – Papp Beni szépen megszerezte a labdát a középpályán, és remek passzt kaptam tőle. Hallottam a kispadról, hogy vigyem végig, nem is gondolkodtam sokat, megcsináltam a cselt a bal lábam felé, és bevertem a rövid felsőbe – elevenítette fel a történteket a 27-es számú futballista az DEAC honlapjának. A Tiszafüreden, áprilisban szerzett találatom valamivel látványosabb volt szerintem. Nem sűrűn szoktam gólt lőni, hiszen alapból védőjátékos vagyok, de az utóbbi négy-öt esetben, amikor eredményes voltam, hasonlóan nagy dugókat vágtam. Szóval ritkán rúgok gólt, de akkor nagyot – mondta nevetve Iván, aki így vélekedett az idényről, illetve annak zárásáról:

– Abszolút nyerhető meccs volt, sajnos mindkét félidő első perceit elrontottuk, nem találtuk a ritmust, ezeket egy-egy góllal megbüntette a Karcag. Ha ezeket a hibákat nem követjük el, megnyertük volna a mérkőzést, kár, hogy nem sikerült. A szezon összességét tekintve picit csalódott vagyok. Többet vártam, és szerintem a csapattársaim is így éreznek. Voltak nagyon jó meccseink, amikor remekül ment a játék a csapatnak és ez eredménnyel is párosult. Azonban akadtak hullámvölgyek: októberben és áprilisban is megesett, hogy zsinórban nem tudtunk nyerni. Ezt ki kell küszöbölnünk a következő idényben, s akkor jobb évünk lesz – bizakodott a játékos.