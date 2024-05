Sikeres búcsúban bízott a Debreceni Egyetem futballcsapata a szezon utolsó találkozója előtt, múlt vasárnap délután a Karcagi SE látogatott a Dóczy utcai Sportcampusra, olvasható a debreceniek honlapján. A meccs előtt a házigazdák az ötödik, a vendégek a hetedik helyet foglalták el a tabellán, azaz éles kilencven percre volt kilátás.

Az első félidő végén a DEAC vezetett

Nyárias melegben indult útjára a labda a kifogástalan gyepszőnyegen, ahol igen gyorsan zajlottak az események a mérkőzés elején. Előbb Székely találatával megszerezte a vezetést a Karcag, majd nem sokkal később, a 15. percben Szabó Leventét állították meg szabálytalanul a tizenhatoson belül. A büntetőt Sándor Tamás jobb lábbal a jobb alsó sarokba vágta. Kicsivel ezt követően Papp G. Benedek lövését védte spárgázva a kapus, majd egy beadás után a karcagi védő hátáról a saját kapuja felé pattant a labda, a léc segítette ki a hálóőrt. Nagy elánnal támadtak a hazaiak. Hamar eltelt az első húsz perc, jöhetett az ivószünet. Újra zajlott a játék, Papp szögletét Soltész János lőtte kevéssel a bal kapufa mellé. A 39. percben ismét Soltész veszélyeztetett, közeli lövését blokkolta a karcagi védelem.

És jött az újabb hazai gól: Jankelics cselezett a tizenhatos bal sarkánál, majd ballal óriási gólt ragasztott a rövid felsőbe! A szünet előtt még Szabó tekert a Karcag kapuja fölé futtából.

Nem bírtak egymással a felek

Nagyon rosszul indult a második játékrész is a DEAC számára, bal oldali sarokrúgást követően lepattant a labda az ötösön, érkezett Nikics és a hálóba bombázott. Ismét egyenlő volt az állás. Alaposan fejbe kólintotta a debrecenieket ez a találat, Urbin Péter cserére is szánta el magát, a védő Lakatost a támadó Trencsényi váltotta. Ennek ellenére nehezen tudott helyzetet kialakítani az egyetemi együttes, a Karcag rendkívül masszívan és szervezetten játszott. Kónya Márk is bejött, Szabó Levente helyére. A 69. percben Lénárt adott középre, Trencsényi elől a kapu torkában mentettek, ez nagy lehetőség volt. A másik oldalon Székely lépett volna ki a labdával, Ratku azonban éber volt és leszedte a lábáról a játékszert. Tíz perccel a vége előtt a csapatkapitány Sándor Tamást kellett ápolni, bízva abban, hogy tudja folytatni a játékot, szerencsére így is történt. Még két cserejátékost bevetett a fekete-fehérek vezetőedzője, Virág és Tomola érkezett a játékot lendítendő.

Az eredmény azonban már nem változott, döntetlennel és az ötödik helyen zárta a szezont a Debreceni EAC.