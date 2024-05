Szűk körű szakmai egyeztető megbeszélést tartottak a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBKIK) debreceni székházában május 28-án. Az eseményen előadást tartott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, de Rácz Róbert, Hajdú-Bihar Vármegye főispánja, Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának elnöke, valamint a vármegye településeinek polgármesterei is részt vettek rajta. Emellett a Debreceni Egyetem vezetői és vállalkozók, kamarai tagok is képviseltették magukat – számolt be közleményben a HBKIK.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter tartott előadást a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában

Forrás: HBKIK

Erről beszélt Navracsics Tibor

Mint írták, Navracsics Tibor a területfejlesztés aktualitásairól, Hajdú-Bihar vármegye fejlesztési lehetőségeiről tartott előadást, melyben kitért azokra a folyamatban lévő fejlesztésekre és előremutató döntésekre is, amelyek Hajdú-Bihar számára dinamikus növekedést biztosíthatnak a közeljövőben, ezzel is lehetőséget teremtve térségi szerepének erősítésében. A térségi szereplők - így például az önkormányzatok - és az államigazgatás, a kormányzat jól kiegészíti egymást, a minisztérium feladata pedig, hogy a szereplőket a hatékony területfejlesztés és a rendelkezésre álló európai uniós források minél jobb felhasználása érdekében illessze össze. A jövőben minden eddiginél nagyobb szükség lesz a felek közötti párbeszédre a források hatékony elosztásáért, ugyanis az igények általában nagyobbak, mint a rendelkezésre álló forrás.

Az előadást követően a résztvevők által megfogalmazott felvetéseket, kérdéseket vitatták meg a további együttműködési lehetőségek hatékony kiaknázása érdekében.