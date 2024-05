Megdöbbentő képet tett ki a Debrecenhez közeli Látóképi-tározó Facebook-oldala egy elpusztult pontyról kedden. Az állat halálát a poszt szerint egy veszélyes horgászfelszerelés okozta, amelynek használata egyébként tilos is a tavon. „Időről időre szembesülnünk kell olyan dolgokkal, amikről már nem egyszer kellett beszélnünk, a szabályzatunk is tiltja, de mégis megtörténik” – írták felvezetésképp, majd arra is rátértek, hogy az állat leadcore zsinór miatt halt meg. A leadcore zsinór használata évek óta tilos Látóképen, és ki is fejtették a bejegyzésben, hogy mi vele a gond.

A Látóképi-tározón talált pontytetem

Forrás: Facebook / Látóképi-tározó

A hal fárasztása közben is okozhat neki sérülést, szakadás esetén pedig (mivel nincs nyúlása) a hal életébe is kerülhet. Az akadók miatt (amiből van bőven!) pedig pláne veszélyes ez a módszer

– figyelmeztették a pecásokat.

Kíméleti részen találták meg a Látóképi-tározó munkatársai

A most elpusztult pontyot a kíméleti részen fotózták le, ellenőrzéskor találtak rá a tó munkatársai. A hal egy nádtorzsára tekeredett fel, már nem tudott megszabadulni a horogtól, ez pedig az életébe került.

„Nem állíthatunk minden horgász sarkába halőrt, de ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet: A SZABÁLYOK MINDENKIRE VONATKOZNAK!” – hangsúlyozták a posztban.