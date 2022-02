Chilikóstolással nehezített büntetődobó versenyt rendeztek a DEAC-Tungsram NB I.-es férfi kosárlabdacsapatánál. Az esemény apropója a csípős étel világnapja volt, melyet minden év február hónapjának negyedik csütörtökén ünnepelnek.

Izzasztó párbaj

Az extrém versenyben résztvevő kosarasok Gáspár Mátyás és Valerio-Bodon Vincent voltak, s mi tagadás, megizzasztotta őket a kihívás. Utóbbi játékos dominikai származása ellenére is megszenvedte a kóstolást. Lapunknak a következőket nyilatkozta az esemény kapcsán: – Az előkészületek alatt nagyon alábecsültem az egész dolgot. Szeretem a csípőset, és véleményem szerint valamennyire bírom is, mégis meglepett ez a fajta erős íz. Nem gondoltam nagy kihívásnak a büntetők bedobását, ebben a szituációban azonban egyáltalán nem volt könnyű, annyira elvonta a figyelmemet, hogy minden csípett – emelte ki a kosárlabdázó. Elmondása szerint a carolina reaper paprika darab – melyet utolsóként kóstolt meg – volt a legnagyobb akadály. – Egy olyan szeletet választottam, amelyben magvak is voltak… mondanom sem kell, nem segített a helyzetemen. Próbáltam rá tejet inni, kicsit talán javult is a helyzet, mert legalább átmenetileg elvonta a figyelmemet a chili erősségéről. Ugyanis a torkom, sőt a szám is égett kívül-belül. Amíg Matyi részét forgatták, a háttérben állva figyeltem, mire jut, de az idő teltével már a fülemen, az egész fejemen éreztem az égést – foglalta össze a DEAC játékosa, aki bár hősiesen állta a teljes menüsor végigkóstolásának megpróbáltatásait, eggyel több kihagyott büntetővel alulmaradt csapattársával, Gáspár Mátyással szemben. Egy biztos, bár a sport és az erőspaprika is meg tudja fűszerezni az életet a maga módján, a két elem vegyítése vélhetően nem válik mindennapos programmá a kosarasok életében.

PSZ

Borítókép: Valerio-Bodon Vincent rendesen megküzdött a chili-paprika darabjával | Fotó: DEAC