Hazai pályán hosszabbításban 3–2-re győzött a Debrecen Egyetem férfi jégkorongegyüttese az Erste Liga legutóbbi játéknapján. Berta Ákos szerzett vezetést a hajdúságiaknak, ám a Brassó fordított, a betegségéből felépült Hugo Turcotte 56. percben ütött góljával mentette hosszabbításra a partit a DEAC. A ráadást már a hazaiak uralták, és Jan Dalecky szép találatával be is húzták a második pontot.

Nem a legjobb mérkőzésünket játszottuk a szezonban

– ismerte el a Hajdú-bihari Naplónak György József, a debreceniek vezetőedzője. – Az elmúlt napokban többször kértem a srácokat, próbáljuk meg túltenni magunkat a kupagyőzelmen, mert egy profi játékosnak a rosszat és a sikert is gyorsan fel kell dolgoznia ahhoz, hogy megfelelően tudjon teljesíteni. Kértem, hogy ne üljünk rá arra, amit elértünk a hétvégén, mert oké, az a miénk, de az már elmúlt. A fehérváriak elleni meccs után az eredetileg tervezett egyhez képest két szabadnapot adtam a csapatnak, mert megérdemelték, pedig legbelül tudtam, így nem biztos, hogy elég idő lesz megfelelően felkészülni a Brassó ellen, mert rengeteget kivett belőlünk a négyes döntő. Aztán sajnos be is bizonyosodott a félelmem, tompák voltunk, sok olyan hiba csúszott be, ami nem a fizikai, hanem inkább mentális okokból fakadt. Szerencsére a Brassó sem volt a legélesebb, így végül mi jöttünk ki jobban meccsből. A harmadik harmadban 2–1-es hátrány után kezdtünk ébredezni, abban az utolsó 10 percben éreztem, hogy talán van esélyünk, Szerencsére kiegyenlítettünk, a hosszabbítást pedig teljesen kontrolláltuk, és sikerült megszerezni a bónuszpontot – nyilatkozta a szakvezető.

Hétfőn 18 órától a Csíkszereda ellen játszik a DEAC, ugyancsak a jégcsarnokban. Az erdélyi együttes más minőséget képvisel, bár az utóbbi időben nem a legszebb arcát mutatta a gárda.

– A csíkiak sokkal erősebb csapatot alkotnak, jobb játékosokkal. Itthon játszunk, mindent megpróbálunk a győzelem érdekében, remélem ez a rövid idő elég lesz ahhoz, hogy felkészüljünk azokból a szegmensekből, amik a brassóiak ellen nem működtek – nyilatkozta György József.

MSZ