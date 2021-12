– A sport kulcsfontosságú a gyerekek szocializációjának szempontjából, nagyon sokrétűen fejleszti a mozgáskultúrát. Azon túlmenően, hogy a szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni a gyerekek, úgy kerülnek be az iskolába, hogy fizikai és koncentrációs készségeik sokkal fejlettebbek lesznek, mint azon társaiké, akiknek nem voltak adottak ilyen lehetőségek. A műfüvön a futball mellett lehet majd kézilabdázni, kosárlabdázni és röplabdázni egyaránt a kicsiknek. Biztonsági szempontból is igazán gyermekbarát a sportpálya, hiszen rugalmas, puha anyagokból készült. Ezzel a létesítménnyel az óvoda és egész Debrecen is gyarapodott – zárta gondolatait Pósán László.