Az OTP Bank Liga 14. fordulójának mérkőzésén a két gárda az eddigiek alapján gólgazdag összecsapást vívhat. Az NB I. most zajló idényében a Paks rúgta a legtöbb (32), a Loki pedig a harmadik legtöbb gólt (26), a két együttes közé a Ferencváros ékelődik be 27 szerzett találattal. A DVSC és a paksiak egyaránt gólerősek hátul is, a debreceniek 26, a tolnaiak 27 gólt kaptak eddig – emlékeztet a cívisvárosiak hivatalos oldala.