Szabó Tünde sportért felelős államtitkár az eseményen kiemelte: a sport a legnehezebb helyzetben is hitet adhat az embernek. Hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország kivette a részét a nagyszabású sportesemények megrendezéséből, ahogyan bőven jutottak sikerek az egyetemista sportolóknak is.