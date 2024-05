Nemcsak a Gyógyszerésztudományi Kar, hanem az egész egyetemi közösség, a város és az iparági szereplők közös otthona lehet a Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató Középüzem és a Gyógyszerésztudományi Kar (NGyKOK és GyK) új épülete – hangzott el az ünnepélyes átadón hétfőn a Vezér utcai Tudományos, Technológiai és Innovációs Parkban. A jelenleg több mint 600 hallgatóval rendelkező, magyar és angol nyelvű képzést folytató kar eddig több különböző helyen működött, most egyetlen, új, háromemeletes épületbe költözhet, ahol az elméleti mellett gyakorlati képzésre is van lehetőség.

A Gyógyszerésztudományi Kar új otthon kapott

A Debreceni Egyetem egészségipari koncepciójának kialakítása több mint két évtizeddel ezelőtt, a Pharmapolis gyógyszeripari klaszterrel kezdődött, melynek célja többek közt az volt, hogy erősítse a gyógyszeripar innovációs láncát, kiemelten fókuszálva az akadémia és ipar együttműködésére. Ennek mentén, az egyetem egészségipari küldetésnyilatkozatának fő iránya volt az egészségügyi kutatások magas színvonalú kivitelezése, egészségipari innovációkká alakítása a multidiszciplináris kutatói környezet és a korábbi eredmények felhasználásával, mivel ezek a kutatások az élettartam és életminőség folyamatos javításával hozzájárulnak a társadalmi jóléthez és produktivitáshoz

– idézte fel Kovácsné Bácskay Ildikó, a DE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja.

Kovácsné Bácskay Ildikó, a DE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja

Arról beszélt, hogy a Debreceni Egyetem stratégiai egészségipari projektjeinek összefűzése teszi lehetővé a multidiszciplináris kutatói környezet létrehozását, aminek egyik megvalósítója a GyK, mely a többi karral együtt adja a DE azon erősségét, miszerint 13 kar egységben tud dolgozni. – Ezért az épületünk kitárja a kapuit az egyetem oktatói, kutatói, és hallgatói előtt egészségipari bázisként, remélve, hogy ők is otthonra lelnek itt – mondta, mérföldkőnek nevezve, hogy a kar saját épületet kapott. Fontosnak mondta, hogy továbbra is együtt gondolkodjanak az iparági szereplőkkel, és azok tudásbázisként tekintsenek az új komplexumra, amely a DE hírnevét növelheti itthon és nemzetközi szinten is.

Elhivatott munka eredményeként jött létre az épületegyüttes

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke szerint egy innovatív, jövőbe mutató kezdeményezés „csodás eredményeként” jött létre a modernitást és a tudományt dicsőítő, küllemében és funkcióiban is sokrétű, ugyanakkor szerves egységet alkotó épületegyüttes, köszönhetően annak az elhivatott, lehetetlent nem ismerő, és a jövő generációkat minden eszközzel támogató munkának, amit a kormány, az egyetemet fenntartó alapítvány, a DE vezetősége, valamint az egyetemi polgárok nap mint nap végeznek. Egyben igazolja az egyetemi fenntartói modellváltás megalapozottságát és sikerét is.

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke

A Debreceni Egyetemen folyó oktató, kutató és gyógyító munka egységének megtestesítője az új épületegyüttes, hiszen épp úgy, ahogyan az egyetem egészében, az Tudományos, Technológiai és Innovációs Parkban is szimbiózisban, egymást segítve valósulhat meg a kiváló kutatói munka, az eredmények hasznosítása a gyógyításban, valamint a hallgatók képzése során

– hangsúlyozta. – A kuratórium kiemelt célja, hogy támogassa az egyetemet az ipari kapcsolatok bővítésében, a felhalmozott tudástőke és innovációs kapacitás hasznosításában. Magyarországon egyedülálló módon az új kutatóközpontban az egyetem a saját projektjei mellett az intézmény által létrehozott egészségipari klaszterhez kapcsolódó ipari partnerek számára is kutatási és gyártási lehetőséget biztosít – jelentette ki.