Immáron huszonkettedik alkalommal is megrendezik a Múzeumok Éjszakáját Debrecenben június 22-én – a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be a kiállítóhelyek képviselői hétfő délután a Csonkatemplomban. Az eseményen elhangzott, június 21. a nyári napforduló napja, ilyenkor a legrövidebb az éjszaka, és a Nap az égbolton a legmagasabb delelési ponton áll. A világ minden táján ünneplik ezt a napot, mind a pogány, mind a keresztény kultúrkörben jelentős ünnep, noha a keresztény hagyomány Keresztelő Szent Jánosra, Jézus megkeresztelőjére emlékszik. Hazánkban a 16. századtól biztosan, de valószínűleg már korábban is örömtüzeket gyújtottak ezen az ünnepen. A hagyomány szerint, akik Szent Iván éjszakáján átugranak a tűz felett, egész évben együtt maradnak.

A Múzeumok Éjszakája alkalmából idén is sok intézmény ajtaja megnyílik a látogatók előtt, erről is beszéltek a hétfői sajtótájékoztató résztvevői

Forrás: Kiss Annamarie

A Múzeumok Éjszakája idén is várja a debrecenieket

A debreceni kiállítóhelyek az idén is közösen, a programokat összehangolva készülnek a Múzeumok Éjszakájára. Az év legrövidebb éjszakájához, a Szent Iván-éji hagyományokhoz kapcsolódva szombat délutántól éjfélig a régi lelkesedéssel, de új ötletekkel, meglepetésekkel készülnek az intézmények erre a különleges nyárestére. – Az idei Múzeumok Éjszakája is az országos programsorozat részeként valósul meg Debrecenben – szögezte le Puskás István alpolgármester.

Puskás István alpolgármester elmondta, a cél, hogy a múzeumok másfajta bepillantást engedjenek az életükbe

Forrás: Kiss Annamarie

Rámutatott, az ország közgyűjteményei azzal a szándékkal nyílnak meg a nagyközönség előtt, hogy máshogyan is betekintést engedjenek az életükbe, mint ahogyan egyébként a hétköznapokon szokás, illetve nyilván azzal a szándékkal is, hogy minél többeket invitáljanak a múzeumokba látogatásra. Olyanokat is, akik esetleg év közben kevésbé látogatják a magyar közgyűjteményeket, és mindezzel hívják fel a figyelmet azokra a kincsekre, értékekre, amelyeket hazánk múzeumai őriznek, és természetesen azokra a tevékenységekre is, amelyek intézményeink végeznek.

Az idei Múzeumok éjszakája tematikája a foci. Már javában zajlani fog az Európa-bajnokság, úgyhogy több olyan program is lesz a kínálatban, ami a futballkultúrát mutatja be. Lehet majd találkozni a Loki labdarúgóival, illetve azzal a debreceni Schwarcz Sándorral, aki a Auschwitz-Birkenau fogolyválogatottjának egyik tagja volt

– fogalmazott. Megjegyezte, a jegyeket már meg lehet vásárolni a Múzeumok Éjszakájára.

Sárosi Dániel, a Csonkatemplom orgonaművésze kiemelte, örül annak, hogy idén a Kistemplom új helyszínként otthont adhat Múzeumok Éjszakájának. – Többek között egy interaktív zenei tárlattal kívánunk előrukkolni, továbbá nagyon fontos nekünk a templom közel 300 éves múltja, így folyamatos előadásokkal, bemutatókkal és körsétákkal készülünk – mondta.

Sárosi Dániel, a Csonkatemplom orgonaművésze arról beszélt, hogy a Kistemplom új résztvevője lesz az eseménynek

Forrás: Kiss Annamarie

Futball-legendákkal is találkozhatnak a látogatók

– Az idei „Gólpassz” tematika keretében valóságos futball-legendákkal is találkozhatnak az érdeklődők, ha meglátogatják a Déri Múzeumot. Az épület előtti téren is lesz egy sportprogram, illetve lesz irodalmi gombfoci, ami a Debreceni Irodalom Házában fogadja a gombfoci és az irodalom szerelmeseit – ismertette Dallos-Nagy Krisztina, a Déri Múzeum sajtóreferense.

Dallos-Nagy Krisztina, a Déri Múzeum sajtóreferense már arról beszélt, hogy legendákkal találkozhatnak a résztvevők

Fotó: Kiss Annamarie

Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium múzeumigazgatója rámutatott, szokott és szokatlan programokkal is készülnek.

Természetesen lesz tárlatvezetés, amit zenével fogunk kombinálni, de lesz sporttörténeti kiállítás a levéltárban. Mindemellett a legkisebbeket is várjuk, mert nekik is számos programmal készülünk

– emelte ki.

Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium múzeumigazgatója a tárlatvezetésekről is beszélt

Forrás: Kiss Annamarie

– Zseblámpás játékoktól kezdve kalandtúráig mi is várjuk a családokat abban a gyönyörűséges térben, ahol közel száz bábot nézhetnek majd meg tárlatvezetéssel is a gyerekek és felnőttek, valamint találkozhatnak Kemény Henrik hangjával is – mutatott rá Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház művészeti vezetője.

Láposi Terka, a Vojtina Bábszínház művészeti vezetője a teátrum programjait ismertette

Forrás: Kiss Annamarie

A Modem pályázatot hirdetett

– Idén is nagy izgalommal csatlakozunk a Múzeumok Éjszakájához, immáron második alkalommal közgyűjteményként. Ebben az évben „Hanyas vagy” címmel megnyitottuk az állandó kiállításunk, amit a Múzeumok Éjszakája fókuszpontjába helyeztünk. Pár hete meghirdettünk egy pályázatot „Hanyas vagy?” kérdésfelvetéssel, hogy a pályázó visszatekintést, kitekintést adjon a saját generációjáról, születése dátuma körüli kulturális és mindenféle eseményekről, ami számára fontos, és ez az, aminek az elbírálása majd egy szakmai zsűri előtt fog zajlani a Múzeumok Éjszakáján – emelte ki Vizi Katalin, a Modem igazgatója.

Vizi Katalin, a Modem igazgatója a „Hanyas vagy?” pályázatról is beszélt

Forrás: Kiss Annamarie

A kiállítás alapját egyébként az elmúlt 18 év gyűjtéseiből, műtárgyvásárlásaiból, valamint a Debreceni Nemzetközi Művésztelep eredményeiből és művészek felajánlásaiból máig folyamatosan formálódó kollekció képezi, mely a generációkutatás szempontrendszerét alkalmazó kurátori válogatás nyomán jött létre, és az intézmény szakmai portfóliójához való kapcsolódás szerint különféle művészeti médiumokban mutatja be azt. A generációelmélet belátásainak felhasználásából következően az egyes szekciók a művészek születési éve szerint rendezték el, nem pedig az általuk képviselt vagy az alkotásaikhoz társítható esztétikai, művészetelméleti vagy művészettörténeti kategóriák szerint. A gyűjteményes kiállításon közel ötven alkotó műve látható az elveszett generációtól kezdve egészen a Z-ig.

Tóth-Mihala Veronika, a Verestemplom lelkipásztora is megosztotta a programkínálatot

Forrás: Kiss Annamarie

A Verestemplom tündökölni fog

Tóth-Mihala Veronika, a Verestemplom lelkipásztora kiemelte, a templom olyan arcát fogja megmutatni a nagyközönségnek, ami mind ez idáig ismeretlen volt mindannyiunk számára. – Egy fényjáték kíséretében megmutatjuk a templomunkat, ezért 20 órától éjfélig leszünk nyitva. Gyönyörű este is a Verestemplom, egészen más színeket, hangulatot mutat, mint napközben – tette hozzá.

Beszterczey András, a Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora elmondta, nagy készülődés előzi meg a rendezvényt

Forrás: Kiss Annamarie

– Nálunk a Nagytemplomban mindig nagy készülődés előzi meg a Múzeumok Éjszakáját, évek óta részt veszünk ebben a programsorozatban. Az üvegpiramis mellett egyháztáji vásár lesz, illetve a Debrecen Helyőrség Zenekar fog koncertet adni a Nagytemplom előtt, valamint rendhagyó tárlatvezetést is tervezünk – ismertette a programtervet Beszterczey András, a Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora.