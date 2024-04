A szabadságharc utáni morális kötelességünk ápolni az emlékét annak a nemes és felemelő időszaknak, ami a magyar történelemben is jelentőséggel bírt

– adott hangot a vélekedésének Papp László, Debrecen polgármestere a 175 évvel ezelőtti eseményekre utalva, amikor Debrecen 5 hónapig ideiglenesen az ország fővárosaként működött. – A lokálpatriotizmusról, a szabadság szeretetéről és a küzdeni tudásról évszázadokon át tettek tanúbizonyságot a debreceniek. Meggyőződésem, hogy a függetlenségi nyilatkozatot nélkülük nem deklarálták volna a Nagytemplomban, Kossuth jól érezte, hogy a cíviseket be kellett vonni – fogalmazta meg. Elmondta, ezzel a kiállítással, amely a magyar huszárok előtt is tiszteleg, a város még jobban hozzá tud járulni az évforduló méltó megünnepléséhez.

A tárlat igazi kincsesbánya nemcsak a történelem iránt érdeklődőknek, hanem minden igaz magyarnak

– jelentette ki a polgármester.

Papp László, Debrecen polgármestere

Forrás: Molnár Péter

A cívisek ereje

A honfoglalás után a magyar történelem második legnagyobb logisztikai teljesítményének nevezte Hermann Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, hogy pár nap alatt Debrecenbe helyezték át az ország irányítását. – Öt nap alatt átköltöztették az egész apparátust, Szolnokig vasúton, utána pedig ökrös szekéren érkezett Debrecenbe minden, amit csak mozdítani lehetett, két héten belül működőképes volt a rendszer – emelte ki. Hozzátette, Petőfi nem értett egyet a választással, 1843-ban majdnem megfagyott a városban, nem kötötték ide kellemes emlékek. – Még levélben is közölte felháborodását, hogyan lehet az a főváros, ahol a kerítéseken „A ki bejön az udvarra, tegye be az ajtót, mert kimegy a disznó” felirat díszeleg, de nem volt igaza. Debrecennél jobb választás nem volt, még nem volt megszállás alatt, és a Tisza, illetve Erdély miatt földrajzi pozíciója védelmet nyújtott. Ráadásul a debreceniek alaposan odatették magukat, 1849 januárjának elején nagy összegű fogadást senki sem kötött volna, hogy ez működni fog, de Kossuth végül azt is bebizonyította, hogy szavakkal is lehet hadsereget toborozni – hangsúlyozta a cívisek jelentőségét Hermann Róbert.

Hermann Róbert a kiállításmegnyitón

Forrás: Molnár Péter

A kiállítási tárgyakat rendelkezésre bocsátó Mádai Norbert magángyűjtő a magyar huszárság nemzetközi relációjáról beszélt, és elmondta, a tárlaton hat nemzet huszártarsolyai láthatóak. A megtekinthető darabokat Korompai Balázzsal, a Déri Múzeum történész-kurátorával közösen állították össze.

Egy igazi kuriózumot is köszönhet a kiállítás a magángyűjteményének. Kevés az olyan fegyver, amihez nevet is tudunk párosítani. Ez egy jelentős személyhez tartozott, az egyik aradi vértanú, Lázár Vilmos ezredes díszszablyája volt

– mondta a zárlat legritkább műtárgyáról, amelyet Papp László mutatott be a közönségnek.