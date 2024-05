A Téglás története című könyv bemutatójára érkezőkkel telt meg a Degenfeld-kastély terasza szerda délután. Ez az első könyv Téglás történetéről, jóllehet, ahogyan Szabó Csaba polgármester köszöntőjében fogalmazott, sokan és sokszor próbálkoztak már hogy felkutassák, feldolgozzák és közreadják a város történetét, de egészen eddig ez még senkinek nem sikerült. Most a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Vármegyei Levéltárával együttműködésben elkészülhetett az szakmailag, formailag is igényes, tudományos alapossággal felkutatott és feldolgozott kéziratok és dokumentumok közérthető, olvasmányos közreadása. A könyv tanulmányai térképekkel, fotókkal, diagramokkal mutatják be a régészeti emlékektől a hajdútelepítés évszázadain, az 1948-49-es forradalom és szabadságharc és az azt követő korszakon át a II. világháború utáni évekig, valamint a Hajdúsági Iparművek történetéig Téglás évszázadait.

Szabó Csaba polgármester a Téglás története című könyvvel

Forrás: Barna Szilvia-archív

Téglás gyökerei mélyre nyúlnak vissza

Szabó Csaba polgármester hangsúlyozta,

Immár bizonyítottan tudjuk, kézzelfogható valósággá vált, hogy az itt élők gyökerei sokkal mélyebbre és sokkal erősebben nyúlnak vissza, mint azt valaha is sejtették elődeink.

A kötet szerkesztője, dr. Szálkai Tamás kiemelte, hogy e kötet szerzői valamennyien több éves kutatómunka eredményét teszik közzé, a kutatás pedig közel sem ért véget. A levéltáros és muzeológus szakemberek a bőséges forrásanyag feltárásával elkezdték a következő településtörténeti kiadvány munkálatait.