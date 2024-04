Noll-Szatmári Enikő személyiségfejlesztő mentor és író Bezárva című könyvét mutatják be a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárban április 30-án, kedden, 17 órától.

A könyv a szerző személyes szemszögéből mutatja be Magyarország 2020-tól 2023 októberéig terjedő időszakot: nemcsak a hazai történéseket öleli fel, hanem nemzetközi vonatkozásokkal is kiegészül, valamint magyar és külföldi emberek személyes beszámolói is helyet kapnak benne – olvasható a boon.hu-n.