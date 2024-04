A Kowalsky meg a Vega debreceni kötődésű banda a napokban kezdi meg tavaszi-nyár eleji turnéját, április 12-én Vecsésen lépnek fel, majd Kaposváron, és igaz, hogy utána egy hét pihenés jön, de egyébként október végéig meg sem állnak, szinte egy szabad hétvégéjük sem lesz. Ennek ellenére az előremenetelést kissé beárnyékolja, hogy nincs minden a legnagyobb rendben, az formáció egyik tagját, Vidák „More” Róbertet a szegedi klinikán ápolják – számolt be néhány napja a zenekar hivatalos közösségi oldalán Kowa.

Milyen tünetek jelentkeztek a zenésznél?

A Haon telefonon érte utol Balázs Gyulát (Kowalsky), a banda frontemberét, aki elmondta, az utóbbi időszakban több vizsgálaton átesett Robi, mert nagyon aggasztó tünetek jelentkeztek nála, ezért azonnali utánajárásra volt szükség. – Az általános vizsgálatok közben felfedeztek olyan tüneteket az agyban – kisebb foltokat észleltek –, amelyek akár szklerózis multiplexre (SM) is utalhattak volna, ami egy súlyos, a központi idegrendszert érintő autoimmun betegség – emelte ki. Hozzátette, mostanra megnyugodtak, mert az említett betegséget kizárták az orvosok, de még várnak a zárójelentésre.

Látásproblémával, szédüléssel küzdött Robi, és egy időre sajnos a látását is elvesztette a bal szemére

– hangsúlyozta Kowa.

Mint elmondta, a vecsési koncerten biztosan nem lesz ott More, ugyanis az elkövetkezendő hetekben pihennie kell, de most úgy látszik, az április 27-ei koncerten (Szeghalom) már ő is a színpadra léphet.

Vidák „More” Róbert április végén térhet vissza a színpadra

Forrás: MW-archív

– A következő hónapokban számos városban fellépünk, de kiemelt állomásunk idén a fővárosban lesz, június 28-án a Budapest Parkban egy fantasztikus hangulatú koncertet adunk, ami némi ízelítőt ad az idei februári Arénának a showjellegéből – jegyezte meg. Rámutatott, arra kér mindenkit, imádkozzanak Robiért, hogy mihamarabb felépüljön.