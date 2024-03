A Puskás, a musical március 14-én 19 órakor, míg a Kőszívű – A Baradlay-legenda című musical március 15-én 19 órakor kerül színre Debrecenben, a Főnix Arénában; mindkettő 4 ezer 500 néző előtt. Az előadásokban Magyarország legnevesebb musical színészei lépnek színpadra: Fehér Tibor, Veréb Tamás, Gubik Petra, Szabó P. Szilveszter, Ember Márk, Náray Erika, Jenes Kitti, Szerednyey Béla és még sokan mások.

Jelenet a A Puskás, a musical című darabból

Fotó: MusicalNeked Produkció-archív

A Puskásban 100, a Kőszívűben 60 szereplő jelenik meg, artista produkciók, különleges látványvilág, pirotechnika teszi egyedivé a produkciókat. A magyar történelem két fontos pillanatát, az ’50-es évek Magyarországát, az Aranycsapat és a világ legismertebb magyarja, Puskás Ferenc; valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit idézik fel a darabok.

Musical a legendás Aranycsapatról

A debreceni kötődésű Gubik Petra a Haonnak elmondta, a Puskás, a musical több szempontból is különleges, részben azért, mert a pandémia időszakában kezdték el, ami a művészi világban is mindenképpen rendhagyó helyzetet teremtett.

Ilyenre még nem volt példa, szó szerint megállt az élet. Mindenki szívét-lelkét beleadta

– fogalmazott. Szerinte igazán izgalmas előadás lett, a történet is rendkívüli, Puskás Öcsi életén keresztül, megismerhetjük a legendás Aranycsapat útját, mindemellett részletesebb képet kapunk az adott történelmi korszakról is, annak árnyoldalairól, amiben hőseinknek érvényesülniük kellett. A történet több évtizeddel ezelőtt játszódik, de egy modern köntöst kapott, ami értelmezhetőbbé, befogadhatóbbá teszi az egyébként is eseménydús időszakot.

Fehér Tibor Baradlay Richárd szerepében a Kőszívű – A Baradlay-legenda musicalben

Forrás: MusicalNeked Produkció-archív

A mű filmszerűen állít emléket a Puskás kultusz bemutatásával. Rávilágít arra, mindenki csak magának szabhat határt. Kellő alázattal, munkával és összefogással bármire képesek vagyunk. Az Aranycsapat múltját megismerve rádöbbenünk, bőven van mire büszkének lennünk!” – hangsúlyozta Gubik Petra.

A Baradlay család története

A Kőszívű – A Baradlay-legenda musicalről elmondta, sokaknak a cím hallatán az jut eszébe, hogy diákként kötelező olvasmány volt, azonban annál sokkal több kell, hogy legyen.

Jelenet a Kőszívű – A Baradlay-legenda musicalből

Forrás: MusicalNeked Produkció-archív

– A Jókai Mór-regények méltó alapanyagul szolgálnak egy színpadi adaptáció elkészítéséhez. A populárisnak mondható zenei elemekkel feldúsított történet középpontjában a Baradlay család áll. Minden a végrendelet megváltoztatásával kezdődik. Az anya és három fia szoros kapcsolatát, együtt lélegzését – egy szintén történelmi korszak bemutatásán keresztül – ismerhetjük meg.

Azt gondolom, ez a színpadi zenés adaptáció segíthet az iskolásoknak a regény könnyedebb feldolgozásában. Talán, ha a fiatalabb generáció megnézi, a tanórán már szívesebben olvasnak bele a regénybe is. Bízom benne, hogy felkeltjük érdeklődésüket

– tette hozzá a színésznő.