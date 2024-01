Puskás, a musical

Mint megtudtuk, focirajongóként nagyon megdobbant Náray Erika szíve, amikor a rendező, Szente Vajk megkereste, hogy alakítsa Puskás Ferenc édesanyját, Bíró Margitot. – Feltérképeztem a karaktert, hogy ez a nő ne csak fizikailag jelenleg meg a színpadon, hanem a gondolatisága is. Bíró Margit mindennél jobban szereti a családját és a fiát, ezt próbálom ebben a pici szerepben hozni – fogalmazta meg Náray Erika.

A közel száz szereplős Puskás, a musicalben mindössze két fiktív karaktert találunk, akiket a történet dramaturgiája miatt hoztak létre: egyikük a főszereplő Klára, aki pozitív szereplőből fordul át negatív karakterré – tudtuk meg Szabó László producertől.

A Klárát alakító Gubik Petra elmondta, szerepével a korszak politikai árnyoldalát mutatja be, az ügynökök és besúgók korát, egybegyúrva azzal a plátói rajongással, ami a népszerű sportolókat övezi. – Nagyon érdekes karaktert formálhatok meg és hálás vagyok, hogy Juhász Levente ehhez olyan zenét írt, ami stílusában is kifejezi Klára vehemenicáját. Ezzel a szereppel különlegeset adhatok a nézőknek, mert Klára karaktere egyszerre prezentálja a korszakot és szórakoztató – mondta.

Ez a darab nem arról szól, hogy színészek focizgatnak a színpadon, hanem egy emberi történetet mutat be a magyar történelem legnehezebb időszakában

– hangsúlyozta Szabó László producer.

Kőszívű – A Baradlay-legenda

– Ebben a darabban Náray Erika és Gubik Petra kavarják a szálakat – fogalmazott Szabó László, utalván arra, hogy a színésznők a produkcióban anyát és lányát, Plankenhorst Antoinette-et és Plankenhorst Alfonsine-t alakítják, akik annyira kedves szereplők, mint Jockey a Dallasban vagy Berényi Miklós a Barátok köztben.

– Egy negatív figura attól érdekes, hogy megtaláljuk az igazságát, mi van a viselkedése mögött. Planekhorst Antoinette nem a gonosz akar lenni, aki mindenkivel kibabrál, hanem egyszerűen túl akar élni és mindenből jól kijönni, ami azonban nem mindig sikerülhet, főleg ha nem vagyunk tisztességesek – mondta Náray Erika a szerepéről.

– Csúnya vége lesz – fűzte hozzá mosolyogva a lányát, Plankenhorst Alfonsine-t játszó Gubik Petra, hozzátéve, jó olyan darabban szerepelni, ami egy valós történelmi eseményre reflektál. – Rólunk, magyarokról, a mi múltunkról szól mindkét musical – emelte ki Gubik Petra.

Grandiózus műsorral készülnek

A produkciókat a Főnix Csarnokban állítják színpadra két egymást követő nap. Becsky András, az intézmény igazgatója úgy véli, nem könnyű a kőszínházból áttenni egy darabot egy arénába és egyetlen éjszaka alatt átállni egyik műsorról a másikra, de ehhez minden segítséget meg fognak adni.

Látványban nem lesz hiány, a Kőszívűben lesz pirotechnika és hófúvás, a Puskában pedig reptetés, amikor szó szerint a mezőny fölé nő a csapat és hat színész a színpad fölött repül

– tájékoztatott a részletekről Szabó László. Azt is megtudtuk, a 175. évforduló miatt az egyik szektort 175 szektornak nevezték el, hogy a nézők még jobban részesei legyenek a szabadságharc ünneplésének. A producer arról is beszélt, hogy a musicalek mellett két csemege is várja az érdeklődőket: az előadás előtt backstage túrákon pillanthatnak be a kulisszák mögé, utána pedig közönségtalálkozókat tartanak dedikálással és közös fotózkodás lehetőségével.

Debreceni kötődés

A sajtótájékoztatón felszólalók megállapították, hogy mindenkinek van debreceni kötődése. Gubik Petra színésznő a Debreceni Egyetem hallgatója volt – Nagyon szerettem ide járni, sok barátom rám írt, hogy mikor jövök már ide játszani. A bátyámék is itt laknak, boldog vagyok, hogy elhozhatjuk a Főnixbe az előadást – mondta.

Náray Erika többször lépett már fel a városban, azonban az volt számára a legemlékezetesebb, amikor a Légy jó mindhalálig első próbájára jött. – Rátettem a telefonomat a műszerfalra és nem láttam, hogy kifogy a kocsiból a benzin. Debrecenből érkezett értem a felmentősereg – elevenítette fel, majd kijelentette: – Márciusban teli tankkal fogok jönni.