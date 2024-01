Ennek a kultúrának az építéséhez jó néhány téglával a debreceniek járultak hozzá. Hiszen Kölcsey is ebben a városban volt diák és tanár is. Azok a férfiak és nők, akik itt alkottak, gyönyörű fejezetet írtak a magyar kultúra könyvébe: Csokonai Vitéz Mihály, Szabó Magda, Ady Endre, vagy épp Borbély Szilárd és Térey János. Ugyanez elmondható az építészetről, a zenéről, a festészetről is