Kemény Henrik 99 címmel emléknapot szervez − a híres bábművészt megidézve − január 29-én a debreceni Vojtina Bábszínház. Ahogy azt a színház kapcsolódó közleményében írják, a 20. század legnagyobb Vitéz László játékosa ezen a napon töltené be életének 99. évét. Az emléknap kiemelt eseménye, a Kemény Henrik anekdotái és arcai című, 16 órától nyíló kiállítás a mesélő bábos ezer arcát mutatja be. A tárlat a bábszínház Kossuth utcai játszóhelyén már meglévő Világközép kiállításhoz társul.

Kemény Henrik mestere volt az emlékképekből szőtt történetmesélésnek. Ha elkezdett mesélni, olyan volt, mintha megnyílt volna benne egy addig rejtett „filmtekercs” doboza. Saját élményeit is a család és a ligeti mutatványosok közösségének, kultúrájának, értékrendszerének szűrőjén keresztül láttatta, hisz a budapesti Népligetben 1927-től 2011-ig állt a Korngut-Kemény család Bódéja, a Kemény Bábszínház. Kemény Henrik − a fotógyűjteményét nézegetve − szeretett és tudott is mesélni. Ízesen, hevesen, el-elkalandozva, szinte belezuhanva a képekbe. A beszéd is olyan médium volt számára, mint a bábuval való játék. Mindig mesélt és mindig szem előtt tartotta a közönségét.

A kiállításhoz kísérőrendezvényeket, bábelőadásokat is szervezett a Vojtina Bábszínház. 14 óra 30 perctől újra megküzd ellenségeivel a Malombonyodalomban a palacsintasütőjével felszerelkezett Vitéz László, 17 órától pedig Nizsai Dániel színész, bábszínész A bábjátékos című előadásával egy különleges ember mozaikos portréjával emlékeznek a Mesterre. A bábjátékos igaz mese sikerekről, viszontagságokról, hősökről, családról és mindenekelőtt a színház, a játék csodájáról.

További információk és a részletes program a színház honlapján olvasható.