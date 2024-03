Megkezdi működését a Sillye Vizuális Alkotóműhely – a részletekről sajtótájékoztatón számolt be hétfőn Kiss Attila polgármester, Bujdosó Mária festőművész, Járdán-Bihari Ágnes kurátor, Bertalan Imre a Hajdú7 Kft. kommunikációs igazgatója, a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Ház régi galériájában.

Kiss Attila örömét fejezte ki, hogy folytatódik a több évtizedes hagyomány, mely olyan nevekhez volt köthető, mint például Bíró Ferenc festőművész. Kifejtette, hogy a Sillye Vizuális Alkotóműhely egy kiváló névválasztás volt, hiszen Sillye Gábor is nagyon kedvelte a művészeteket. Bujdosó Mária festőművész elmondta, hogy egy ilyen méretű településen szükség van tehetséggondozásra. Akik eddig jelentkeztek vannak, akik már tapasztalt alkotók, és jelentkeztek kezdők is, így differenciált a csoport indul. Járdán-Bihari Ágnes kurátor kifejtette, nagy szüksége volt már a városnak arra, hogy induljon egy alkotóműhely itt, mely egy hiánypótló lehetőség. Elmondta, hogy a sikeresség garanciáját Bujdosó Mária festőművész tehetsége adja. Mindenkit szeretettel várnak, aki tanulni vagy fejlődni szeretne. Már csak néhány hely maradt, így kérte, hogy aki kedvet érez még a héten jelentkezzen. Bertalan Imre kommunikációs igazgató kiemelte, hogy a művelődési ház nagyságából adódóan is elférnek a művészeti ágak egymás mellett. Céljuk, minden ág kedvelőinek teret adni. Köszönetét fejezte ki az önkormányzat részére, hogy ingyenesen biztosítani tudják az eszközöket és a helyszínt. A névválasztásról pedig elmondta, hogy nem titkolt szándéka a Sillye nevét egyfajta branddé (márka) alakítani. A jövőben várhatóan útjára indul a Sillye Média Műhely és a Sillye Stúdiók is – olvasható a bejegyzés Hajdúböszörmény közösségi oldalán.