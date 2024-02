Depresszió, émelygés és álmatlanság is lehetnek a szerelem tünetei – már ha egyáltalán betegségnek vesszük. De ha nem betegség, akkor mi az, és létezett-e már az ókorban? A debreceni Déri Múzeum előadásán többek között ezekre az égető kérdésekre keresték a válaszokat február 9-én, pénteken.

A szerelem vajon mi?

Az ókorban nem létezett a szerelem a Blikk Rúzs magazin és Friedrich Engels filozófus szerint – kezdte Szerelem az ókorban című előadását Németh György Amadé ókortörténész-professzor, az MTA doktora. Kifejtette, hogy a magazin és Engels is publikált olyan írásokat, amik kimondják, hogy a középkort megelőzően egyéni, nemi szerelemről nem lehetett szó, mert mindenki csak érdekből házasodott, nem számítva a rabszolgákat.

A Déri Múzeum előadásának látogatói mindent megtudtak az átoktáblákról

Forrás: Molnár Péter

Az állítás helyességének vizsgálatához a professzor Frank Tallis klinikai szakpszichológusnak a The Psychologist folyóiratban megjelent tanulmányát hívta segítségül. Bemutatta, hogy

a tanulmány a szerelmet betegségként kezelte, amelynek tünetei közé tartozik a mánia, a depresszió, az émelygés, a könnyezés, az álmatlanság, a falánkság, a stressz, a pszichoszomatikus tünetek és az obszesszív-kompulzív megbetegedés, vagyis a kényszerbetegség.

A szakember ezután Szapphó Úgy tűnik nékem című verséből idézett, amelyben a költőnő pontosan ezeket a tünetegyütteseket vonultatja fel – tehát feltételezhető, hogy valóban szerelmes volt.

A professzor rávilágított, hogy más megközelítés is létezik, Nancy Dzaja a Lovesickness: The Most Common Form of Heart Disease könyvében – melynek címét úgy fordíthatjuk, hogy a szerelem a szívbetegségek leggyakrabban kiváltó oka – már nem betegségként tekint a fogalomra, de további súlyos velejárókat állapít meg. – Sokan követnek el a szerelem miatt gyilkosságot, öngyilkosságot, és mivel mániát és depressziót okoz egyszerre, bipolárisnak tekinthető az állapot a szerző szerint – ismertette Németh György Amadé.