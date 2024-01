Heit Lóránd őstermelő, borász és nem utolsósorban hegedűs. Beszélgetésünkön elmondta, zenekarával sűrűn lépnek fel, legutóbb adventkor mutatták be a Fel nagy örömre elnevezésű koncertjüket templomokban és közösségi házakban. Megtudtuk, már egy ideje megfogalmazódott az együttesben, hogy az év eleji csendesebb időszakban adjanak műsort, amit hagyományteremtő szándékkal, évről évre megrendeznének, és úgy gondolták, erre a legjelesebb alkalom a magyar kultúra napja.

Szeretnénk, ha mindig lenne valami apropója is az eseménynek. Idén azt ünnepeljük, hogy Gyönyörű Zsigmond barátunk az UNESCO listájára jelöltette a vőfélykedést, ami ezáltal hungarikummá vált. Sok lakodalmas dallam szólal meg koncertjeinken, adta magát, hogy népszerűsítsük és e köré építsük a mostani műsorunkat

– magyarázta a zenész.

Koncert a magyar kultúra napjának előestéjén

A közelgő koncertjükről elmondta, a díjtalanul látogatható rendezvényt január 21-én, vasárnap 18 órától tartják a DEMKI Csapókerti Közösségi Házban, a Süveg utcán. Az eseményen beszédet mond az est fővédnöke, Juhász Erika, a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa és az est védnöke, Halász D. János, a Demki Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. ügyvezetője. Arról is tájékoztatott Heit Lóránd, hogy a másfél órásra tervezett program alkalomhoz illően a a Himnusszal indul, amit a zenekar játszik.

– Színes koncertet állítottunk színpadra Balogh Adrival és Gyönyörű Zsigával karöltve. Népmesék, anekdoták és katonanóták is a részei – ismertette a további részleteket. Mint később fogalmazott, ennek a januári hagyományteremtő koncertnek a létrehozása tudatos építkezés része, hiszen az együttesnek két év múlva lesz a tizedik születésnapja.

Készülünk rá, konkrét terv még nincs, de együtt szeretnénk ünnepelni azokkal, akik Debrecen meghatározó szereplői

– jegyezte meg.

Megtalálták a közös hangnemet

Gyönyörű Zsigmond neve többször elhangzott a beszélgetésben, rákérdeztünk, milyen múltra tekint vissza a kapcsolatuk. – A táncházmozgalom hozott minket össze, a népzene, a népdal, a mulatságok szeretete. A Bakator zenekarral mi már dolgoztunk együtt, voltak közös lemezeink, amin Zsiga is közreműködött. Ő egy korábbi generáció tagja, a tanítónk, a mesterünk. A vőfélytalálkozók voltak a legerősebb kapcsolódási pontok, megtaláltuk a közös hangnemet – elevenítette fel Heit Lóránd.

Január 22. jelentősége

A zenészt arról is kérdeztük, hogy mit jelent az együttes számára a magyar kultúra napja. – Mostoha szerepe van a magyar kultúra napjának, olyan korán van az évben, hogy nem kap nagy figyelmet a karácsonyi ünnepkör után. Nekünk azt jelenti, hogy magyarnak születtünk, magyarul beszélhetünk. Nem véletlenül mondjuk, hogy nyelvében él a nemzet, így adjuk tovább a gondolkodást az utódoknak – vélekedett. Heit Lóránd azt is kifejtette, hogy szerinte aki magyarnak született, az fogantatásától kezdve a magyar kultúra része, januári koncertjük annak szól, aki ünnepelni szeretne és magát magyarnak érezni.

Népzenei helyzet

Szerettük volna azt is tudni, a hegedűs szerint hogyan viszonyulnak az emberek a népzenéhez Hajdú-Bihar vármegyében.

Az egész zenekar úgy látja, hogy van befogadókészség, de folyamatosan vinni kell a lángot. A tüzet ébren kell tartani, fújni kell a parazsat. Azért húzzuk a húrokat, hogy ebben a folyamatosan gyorsuló, globalizált világban helyet kapjon a népzene, és ezt természetesen, értékteremtően tudjuk átadni

– válaszolta kérdésünkre Heit Lóránd. Hozzátette, ez nem olyan egyszerű, hiszen a koncertezés komplex szervezési folyamatokat igényel, az együttes tagjainak helyet kell biztosítani a család és a civil foglalkozás mellett. – Hét embernek kell együttműködni, de a hétköznapokból is ünnepet tudunk varázsolni a próbán. Ez bennünket is tölt, és bízunk benne, hogy másokat is fog – zárta gondolatait a hegedűs.