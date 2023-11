Első alkalommal rezdezte meg a Baptista írók és költők találkozóját az Öt Tálentum Közhasznú Alapítvány a hétvégén. A rendezvény november 3-án, délután kezdődött a debreceni Baptista Imaházban. A programot Dobos Péter szervező köszöntője, Kiss János helyi lelkipásztor bibliai bevezetője és a Civis Consort vonósnégyes remek előadása nyitotta meg.

Ezt követően négy jeles költőre, Gerzsenyi Sándorra, Venyercsán Lászlóra, Megyesi Józsefre és Bácsi Sándorra emlékeztek meg verseikkel a jelenlévők, majd a résztvevő költők, írók mutatkoztak be egy-egy alkotásukkal. A remek versek, prózák meghallgatása után Kiss Lehel értarcsai baptista lelkipásztor, költő, történész érdekes előadásában a baptista költészeti jellegű alkotómunka önértelmezéséről hallhattak a megjelentek.

Szívhez szóló próza egy katona hölgytől

A résztvevő alkotók az ország különböző részéről, sőt a határon túlról is érkeztek. Hivatásukban is sokfélék voltak:

targoncástól a könyvtárosig, a nyomdásztól a lelkipásztorig. Egy katonaként dolgozó nő például szívhez szóló prózájával mutatkozott be, amit sokan figyelemre méltónak tartottak, és biztatták a szerzőt további írásra.

Érkeztek reformátusok is a találkozóra, mint az a nyugalmazott lelkész, aki elmondta, mindig szívesen jön a baptista gyülekezet alkalmaira. Volt, aki nem saját művel mutatkozott be, hanem másokét szavalta úgy, hogy közben sokakat megérintő bizonyságot tett. A találkozó résztvevői azon az istentiszteleten is együtt vettek részt, ahol Kiss Lehel hirdette az igét. Orgonán játszott Földesi Zoltán, aki egy zongoradarabot is előadott, Kovács Imréné Deák Magdolna és Deákné Gyarmati Gyöngyi, a gyülekezet oszlopos tagjai csodálatos szavalattal szolgáltak. A napot lezáró vacsorán kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre volt lehetőség.

A Biblia is megállja a helyét mint irodalmi mű

A rendezvény november 4-én reggel folytatódott Schmöltz Margit írónő előadásával, aki arra kereste a választ, hogyan lehet játszani az idővel a regényekben, hogy érdekesebb legyen. Őt követte Kiss Lehel lelkipásztor, az Erdélyi Történelmi Bizottság elnöke, a Kolozsvári Baptista Bibliaiskola egyháztörténeti tanára és igazgatója, aki ezúttal arról beszélt, milyen a jó vers és mi a vers szerepe az istentiszteleteken. Példákkal bizonyította, hogy a Biblia irodalmi műként is megállja a helyét, hiszen többféle műfaj szerepel benne.

A folytatásban a jelenlévők egy videót tekinthettek meg a divatos, japán származású versformáról, a haikuról, amit csoportos eszmecsere követett. Ezt Dobos Péter szervező moderálta. Az irodalmárok megvitatták az előadásokon hallottakat, beszéltek személyes motivációjukról, alkotói szokásaikról. Az értékes, hasznos találkozó beszélgetéssel egybekötött ebéddel zárult a Reskontó Étteremben, ahol az is megfogalmazódott, hogy ezt a kezdeményezést mindenképpen folytatni kell.