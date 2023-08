Hangulatos, szórakoztató programok sora várta a hétvégén a földesi Szabadidő Központ látogatóit: a helyi önkormányzat és a Karácsony Sándor Közösségi Ház ifjúsági és pálinka fesztiválra várta a település lakóit. A fesztiválon részt vettek a testvértelepülések, az erdélyi Marossárpatak és a lengyelországi Goscieradów képviselői is.

A pálinkamustra című minősítő verseny célja a pálinka, mint hungarikum népszerűsítése volt a pálinka kulturált fogyasztásának érdekében. E mustra jelszava: Egy kupica reggelire, abból bajod nem lehet. A fesztivál pálinkája címet a meghirdetett Pálinka kvíz tíz legeredményesebb versenyzője döntötte el. A gazdag program pénteken este Rock péntek címmel a Kori és a Kalapács zenekarok nagysikerű fellépésével rajtolt, majd DJ Ungvári zenéje szórakoztatta a népes közönséget. Nem hiányoztak a gyermekprogramok sem, vidámpark, körhinta vártak a legifjabbakat. A szombati napon négy csapat részvételével amatőr strandfoci kupa sportversennyel kezdődött. Földes csapatai mellett Debrecenből és Berettyóújfaluból is érkeztek csapatok.

A termelők pálinkamustrájába, melyre tizenhatan neveztek, 55 üveg pálinkát hoztak el. A sokfajta pálinkát minősítve a szakmai zsűri 22 arany, 16 ezüst és 17 bronz minősítést osztott ki. A fesztivál pálinkája címet Szalai István gönci és ceglédi kajszibarack pálinkája nyerte el.

A nagymamák csapata közösen készítette a csipetkét

Forrás: Péter Imre

Tíz csapatban finom ételeket főztek

A vármegye különböző rendezvényein többször zsűriző, ismert szakácsmester, Királyné Rábai Eszter Szatmári Zoltán szakács mesterrel sétálva, a tíz főzőhelyen szorgoskodók előkészítő munkáját, főzését, tésztasütését is figyelte. Az ételek sorából nem hiányozhattak az olyan gyümölcsök, melyekből pálinka is főzhető. A csapatok jó házi ízekkel dolgoztak, és néhány, egykor kedvelt egyedi étel és tészta is különlegessé tette a versenyt. Így a csőrögéhez hasonló sulyokfánk is készült. Az első helyezést a Volán 1. csapata őzpörkölt sós burgonyával, kemencében sült őzgerinc pikáns áfonya mártással, saját pecsenye levével nevezett étele nyerte el. A második helyezést a Provident csajok grillvariációi, a harmadik helyezést a Nosztalgia Hagyományőrző Egyesület Nagymamák csapata vörösboros csülkös babgulyás, sulyomfánk Nosztalgia módra étele nyerte. A nap programjában egészségügyi szűrővizsgálatok, tánccsoportok bemutatói, gólyalábas utcaszínház mellett számos zenei közösség is bemutatta műsorát. Közel kétezer érdeklődőt vonzott a szerencsés időjárás segítségével a 19 órától kezdődött könnyűzenei est kavalkádja, melyben fellépett a Martonboy, Josh és Betty, a Pixa, Ufó, Döndi duó és a Spy The Glost.