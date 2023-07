Ahogy arról korábban a Hajdú Online beszámolt, a Debrecen hangja egykori döntőse, Böjte Réka a közelmúltban még álláshalmozó volt, aztán rövid időn belül megváltozott minden, hiszen elváltak útjai a Desperadótól és a 4F-Clubtól is, így a FeátRékából csak Réka maradt.

Korszakváltás

A váltás valójában egy nehéz döntés volt a részemről, ugyanis válaszút elé állítottak: olyan kötöttségeket vállalok, amivel nem értek egyet, vagy szólóban folytatom tovább. Az utóbbi mellett döntöttem, s az új korszakhoz új dal és új előadói név is társul.

Megpecsételve a megújulást, a karrieremet REXA néven folytatom, ami azért alakult így, mert az új dal digitális terjesztésénél kiderült, hogy túl sok Réka van a szakmában, és így nem igazán beazonosítható a név. Pályafutásom korábbi szakaszában is szólóban léptem fel, igazából az volt számomra a kitérő, hogy retró csapatokban vettem részt közreműködő énekesként. A Desperado feat. Réka formációt közel két évig erősítettem, ami kezdetben tényleg meseszerű volt, és rengeteg fellépést csináltunk meg együtt. Nagyon sok reményt fűztem a dologhoz, szerettem volna új dalokat, élő koncerteket, sőt közös fúziókat más előadókkal. Ilyen indíttatásból jött létre a 4F-Club feat. Réka új Tanga verziója is, amit eredetileg 4F-Club & Desperado feat. Réka közös együttműködésnek szántunk, nem pedig külön utakon, de ezt sajnos szintén nem tudtam végigvinni. Így lett belőle két külön project, viszont ezzel a dallal sikerült újraéleszteni (Axel segítségével) a 4F-Clubot. Mivel egyre inkább azt éreztem, hogy nem tudom megvalósítani az elképzeléseimet a már létező formációkban, így egy idő után egyértelműen megfogalmazódott bennem, hogy az én utam szólóban vezet tovább – mesélte Réka, aki elárulta azt is, jelenleg milyen dalokkal lép fel a koncerteken.

Böjte Réka

Forrás: Böjte Réka-archív

Modern köntösben

– A Desperado feat. Réka formáció megszűnése és maga a szakítás ihlette az új szóló dalomat, amit biztos, hogy mostantól minden fellépésen hallhat tőlem a közönség, hiszen ez lett a legnagyobb kedvencem a latinos, vidám dallamvilágával. Természetesen elhangzik jó pár Desperado-dal, melyek közül a kedvenceimre új, modernebb hangzásvilágú mixek készültek. A Táncolj! című szám olyan jól sikerült, hogy a Desperado alapítótagjai felkeresték a hangszerelőt, hogy megvennék a nekem készített új zenei alapot. Azt gondolom, a srácoktól ez a legnagyobb elismerés a hangszerelő irányába. Természetesen folyamatosan bővül a műsorom, amit igyekszem olyan slágerekből összeállítani, melyeket mindenki ismer, illetve valamilyen szinten velem is azonosított a közönség. Ezért volt egyértelmű, hogy egy megamix blokkba bekerült a Tanga új verziója, persze rap nélkül, mert ahhoz nem értek – maradok az éneklésnél – nevetett a csinos énekesnő.

REXA és Axel

A zenekedvelők számára feltűnt, hogy Réka több fellépésen is a párjával, a Kerozinból ismert Axellel lépett fel. – Axellel 9 éve alkotunk egy párt. Korábban is rengeteg alkalommal léptünk fel együtt belföldön és külföldön egyaránt, csináltunk közös bulikat Máltán, Tenerifén, New Yorkban, Floridában, Svájcban és még sorolhatnám, tehát ez sem új dolog. Viszont amióta újra szólóelőadó lettem, egyre több megkeresés érkezett közös fellépésekre. Ennek köszönhetően például lesz olyan élő koncert, ahol közel másfél órás műsorral lépünk fel közösen – mondta az előadó, aki az olvasóinknak bemutatta az új dalát, a Szép mese című számot.

– Szó szerint mondhatom azt, hogy ez a dal a szívemből szól! Egyetlen este alatt született meg a szám, a szövegét Axel írta, és tökéletesen megfogalmazta, amit éreztem. Végig mellette voltam, és igyekeztem segíteni a munkafolyamatot, ami tényleg órák alatt zajlott. Pár nappal később már hallhattam a demót, aminek első verzióját Németh Attila (Ger-man) készítette el, majd Kun Zoltán (Neo) véglegesítette a hangszerelést, a keverést és a mastert.

Ezzel a dallal szeretnék lezárni egy nagyon szép, mesés, bár ugyanakkor nehéz korszakot.

Az biztos, hogy legalább koncertvideók formájában készül rá képi anyag a közeljövőben. És nincs megállás, ugyanis a nyári fellépések mellett Axellel dolgozunk egy közös duetten, amiről annyit elárulhatok, hogy egy érzelmes, mégis erőteljes dal lesz, ami akár a Bonnie és Clyde téma folytatása is lehetne. De van a fiókban jó pár készülő nóta, szóval, „lesz még újabb folytatás”…

BN