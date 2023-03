– Szomorú hírt kell közölnöm azok számára, akik az elmúlt másfél évben elfogadták, szerették és tovább éltették a formációt velem együtt – kezdte Facebook-bejegyzését Böjte Réka, a debreceni Desperado most már exénekesnője. Majd a posztban a félreértések elkerülése végett tisztázta, hogy nem hagyta cserben sem a srácokat, sem a közönséget. Nem léptett ki az együttesből, sőt, nagyon szeretett volna új dalokat és élő jubileumi koncerteket csinálni. –

Minden fellépést örömmel vállaltam egész évre, viszont nem írtam alá egy szerződést, ami az alapító tagok szerint feltétele lett volna a további együttműködésünknek.

2021 augusztusa óta rengeteg telt házas fellépést csináltunk és hatalmas élmény volt az elmúlt időszak, az azzal járó minden csúccsal és völggyel együtt, amit megjártunk közösen. Valóban meseszerűen történtek az események, kezdetben én szívvel-lélekkel tettem a dolgom, de sajnos, ahogyan talán olvastátok az oldalon, „nem tudtunk megegyezni a folytatásról, mert teljesen különbözőek az elképzeléseink a jövőt illetően” – írta Réka.

Mint a hivatalos Facebook-oldalán megosztotta, ezentúl szólóban, illetve a 25 év után újraéledt 4F-Club közreműködő énekeseként is találkozhatunk vele a bulikon. A rajongóknak megígérte, nem hagyja őket cserben, és a másfél év alatt szívéhez nőtt Desperado-slágereket, a legnagyobb kedvenceit mindenképp hallhatják tőle a fellépéseken a jövőben is. Elárulta, néhány meglepetés is van készülőben.

A Desperado zenekar a közösségi oldalán megköszönte a Rékával együtt eltöltött időt és a közös, felejthetetlen élményeket.

Nemrég pedig közzétette, új énekesnőt választottak, Timi személyében.

HBN