Mintázott oldalú, formás kis tál kerekedett két apró kéz között egy darab puha és amorf anyagból a Debreceni Irodalom Háza udvarán a Múzeumok Éjszakájának kezdetén. Nem lehet nem gondolni a régészekre, akik az emberiség közös múltját takaró időködből, a megmaradt nyomok mentén, kiformálják a mi saját múltrészünket: a nemzetünkét vagy épp a szülőföldünkön, városunkban élt elődeinkét.

A nyárközepi varázslatos Szentivánéjhez legközelebbi szombaton, június 24-én olyasmi történt a belvárosba látogatókkal, ami máskor alig elképzelhető: a hétköznapi záróra után, egészen éjfélig járhattak a kiállítótermekben, éjfél előtt orgonaszót hallhattak a Nagytemplomban, teljes sötétségben tapintva tapasztalhattak meg egy tárlatot egy vak személy vezetésével és a 14. században találták magukat, amikor beléptek a Református Kollégium Díszudvarára, ahol az egykori Debreceni vár idejét, a lovagok korát idézték meg.

A gyerekeké volt a délután

A programsor 16 órakor kezdődött, gyereksereg népesített be a Déri teret, Baditz Dávid, a Vojtina Bábszínház társulatának tagja Vitéz László szellemes történetét adta elő.

A péntek éjjeli vihar még egy-egy felleggel fenyegetőzött, de végül csak néhány cseppel hűsítette a fűben és szőnyegen ücsörgő közönséget és a népi játszóházban erejüket próbálgatókat. Egy kötélre erősített falovat igyekezett mihamarabb magához húzni a kétéves Marci, amíg édesanyjával Almuhanna Marie-val beszélgettem. A debreceni orvost most a gyermekprogram vonzotta elsősorban a rendezvényre, de fia érkezése előtt is kedvelt és várt esemény volt számára a Múzeumok Éjszakája, amelyre a barátaival érkezett, főként a koncertek és a különleges hangulatú éjszakai kiállításlátogatás miatt. Hétköznapokban is szívesen ismeri meg a múlt és a hely értékeit ily módon, különösen, ha más városba megy kirándulni. Legutóbb a gyulai Almásy-kastélyban járt.

A faló közelített, mi fotós kollégámmal távolodtunk a búcsú után, míg a hős Vitéz László a malomtól a házáig menekült ijedtében a szellem elől, addig a Déri lépcsőjén a jazzkoncertre készülődött a Chico Manada együttes, amelyet több zenei produkció követett: a Rover Zenekar és a BLUES from HELL is színre lépett a tűzzsonglőrök előtt.