A Déri téren fiatalokkal, családosokkal és idősekkel egyaránt találkozhattunk, a legkisebbek arca szinte csillogott, hogy a szabadban lehetnek. Késő délután már nem volt hőség, így Papp Csenge és családja úgy gondolta, itt az ideje, hogy nyakukba vegyék a belvárost és megnézzék, mit rejt a debreceni Múzeumok Éjszakája. – Nem csalódtunk, az elmúlt években is kilátogattunk a rendezvényre, ugyanis mindig tud újat mutatni. A gyerekek imádják a város szabadtereit, egyik kedvencük a Déri tér, főleg ilyenkor, amikor szól a zene, egyéb érdekességeket tekinthetnek meg – fogalmazott a kétszeres édesanya.

Azoknak az érdeklődőknek sem volt okuk csüggedni, akik a kinti programok helyett inkább előadásokon kívántak részt venni. Szombaton Bálint Ágnes és Égerházy László Égerházi ikonok: a Mindenjáró csudamalom című könyvét ismerhették meg az érdeklődők, amit Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára mutatott be az esti órákban a Debreceni Református Kollégium Múzeumában. A Nagytemplomba érkezők nemcsak a hagyományos látogatói útvonalat járhatták végig, hanem rendhagyó programokon is részt vehettek. A harangjáték 17 és 21 óra között minden egész órában tárlatvezetésre invitálta az érdeklődőket a földszinti templomtérbe. Felfedezhették a Kossuth-székét, a Vizsolyi Bibliát, a Biblia világát megelevenítő maketteket, a sejtelmes padlásteret, a tornyok titkait, kisétálhattak a két torony közötti panorámajárdára is, ahol az esti/éjszakai debreceni panorámában gyönyörködhettek.

NE