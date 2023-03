Mozgásban: migráció a kamerán keresztül címmel nyílt kiállítás kedd este az MCC Aranybikában. A Migrációkutató Intézet munkatársai a migráció számos típusával és arcával találkozhattak Európában és azon túl is. Láthatták, hogyan lehet egyszerre átok és áldás, megoldás vagy maga a probléma. Ezen utak, találkozások során fotók ezrei készültek kiváló művészek lencséin keresztül, mely képanyagból a Migrációkutató Intézet és Mathias Corvinus Collegium most közösen szervezett tárlatot.

Forrás: Czinege Melinda

A kiállítás célja, hogy a képeken keresztül közelebb hozzák és bemutassák a migráció szerteágazó és komplex világát a látogatók számára.

Forrás: Czinege Melinda

A kiállítás megnyitóját követően kerekasztal beszélgetést is tartottak a témával kapcsolatban, melyről hamarosan a Hajdú Online-on is olvashatnak.