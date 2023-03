Az első alkalommal a református templomban Eiben Tamás római katolikus plébános arra kereste a választ, mit is jelent Krisztus követőjének lenni, valamint arra is rávilágított, hogy Isten legfőbb parancsától, az egymás iránti szeretettől, egyetlen Krisztus-hívő sem térhet el. Beszélt a sokszor félreértelmezett istenfélelemről is, ami nem az Úrtól való félelmet jelenti, hanem a törvényei szerinti életet. A második napon a görögkatolikus templomban találkoztak a különböző felekezetekhez tartozó hívek, akik Bohus Csaba református lelkipásztor gondolatait hallgatták. Az egységről, a szabad akaratról és a szeretetről beszélt a híveknek. – Egységesek abban vagyunk, hogy egy Istenhez imádkozunk, akitől megkaptuk a szabad akaratot hitünk megélésében, az Isten és egymás tiszteletében. A szeretetben pedig Jézus parancsát kell követnünk: Ahogy én szeretlek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást – hangzottak a lelkipásztor szavai.

Az ökumenikus imanapok utolsó estéjén Tóth Elek görögkatolikus parókus a római katolikus templomban a helyes istenképre világított rá. – Isten olyannak szeret bennünket, amilyenek vagyunk. Nem a bűneinket szereti, hanem minket, embereket. Jézus megmutatja a feltétel nélküli szeretetet, vagyis elhozza nekünk a tökéletes istenképet. A keresztények egysége csak ebben a szeretetben valósulhat meg a világban – fogalmazott Tóth Elek. A felekezetek hívei estéről estére követték az atyák gondolatait, és együtt imádkoztak a Krisztus-hívők egységéért.

Kedves Zilahi Enikő