A megnyitót a Dóczy Gimnáziumának Tanári Kamarakórusa kezdte, majd a vendégeket Czapp Katalin igazgató igazgató köszöntötte. – Az ember jólléthez nemcsak a család és a munka, hanem a szabadidő értelmes kitöltése is hozzátartozik – emelte ki. A kiállítást Fekete Károly református püspök nyitotta meg. – A gyűjtemény olyan bélyegek százait hordozza, melyeken az ökumené megvalósult – kezdte, majd személyes emlékeit osztotta meg. Úgy fogalmazott: egy lejárt kor lehetősége a bélyeg, de az értéke az adja, hogy gyűjtő szenvedéllyel párosulhat, nem pedig a pénz, amiből megvásárolják.

Felidézte, hogy a gyűjtemény bejárta a Kárpát-medence sok táját, és a tengeren túl is bemutatkozott.

A tablókon olyan miniatűr remekek jelennek meg, melyek a Szentírás univerzális üzenetére mutatnak rá. A bélyeg felragasztható halhatatlanság, mondta Márai. A Szentírás is az, amit a Jóisten ránk szeretne ragasztani

– mutatott rá. A tárlatról elmondta, hogy több irányba kalauzol, mivel az Újszövetség nagy fejezetei, a Szentírás szereplői és a Biblia kortörténetének a világa a legfontosabb szimbólumokkal, növényekkel és öltözékekkel egyaránt megtalálhatók rajta. – A tablókra nézve nem kétséges, hogy a Biblia üzenetének világszerte jelentősége van – emelte ki.

Czapp Katalin, Fekete Katalin és Kocsis Attila

Krakomperger Zoltán plébános szerint a bélyeg olyan kulturális érték, melynek eszközértéke van, ezt viszont felülmúlja az üzenet, amit hordoz.

Az itt látható gyűjtemény üzenete minden embert közvetlenül érint, mert elmerülhetünk a felismerésben, mit tett értünk a szentháromság.

Szilágyi Gábor görögkatolikus pap úgy vélekedett: a tanításoknak az ember lelkébe kell beragadniuk, pecsétként beleégniük. – Az ikonkép nem más, mint ablak az Isten világára, ehhez hasonlóan legyenek ezek a bélyegek is ablakok az örökkévalóságra – zárta szavait. Bereczki Lajos baptista lelkész rámutatott, hogy élő erő és hatalom ma is a Biblia minden szava. Kitért arra is, hogy a nyugati, új optimista nihilizmus szerint nincs értelme az életnek, ha viszont kezünkbe vesszük a Bibliát, meg fogjuk tudni, mi az valójában. Asztalos Richárd evangélikus a postalevéllel és a bélyegragasztással kapcsolatos személyes emlékeit osztotta meg a jelenlévőkkel.

A köszöntők után Kocsis Attila tárlatvezetéssel mutatta be a gyűjteményt.

