Maghy 120 címmel nyílt kiállítás Maghy Zoltán hajdúböszörményi festőművész munkásságából, születésének 120. évfordulója alkalmából pénteken délután Hajdúböszörményben, a Sillye Gábor Művelődési Központ és Közösségi Házban.

Kiss Attila polgármester köszöntőjében elmondta, szerencsésnek érzi magát, ugyanis személyesen ismerhette a festőművészt. – Maghy Zoltán szó szerint megélte a 20. századot: volt része háborúban, forradalomban, mindemellett szép pillanatokban is. Idősebb korában is jó egészségnek örvendett, azt pedig ma is láthatjuk, hogy ő ezt meghálálta, fantasztikus életművet hagyott maga után hátra. Azon generáció közé tartozom, akik jöttünk a gimnáziumba reggel, és láttuk, hogy Zoli bácsi a kisszékével és paletta táblájával sétál a piac környékén. Tudtuk, hogy valószínűleg egy újabb alkotás készül. Fantasztikus élete volt, és csodálatos emberekkel találkozott – mondta.