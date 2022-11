A debreceni zenész elsőként a Haonnak mutatta be a szemrevaló kiadványt, melynek hivatalos bemutatója a november 18-án, a Ganxsta Zolee-koncert előtt lesz a Roncsbárban. Labiról az utóbbi időben a Fonett Art elnevezésű képzőművészeti projekt kapcsán hallhattak az olvasók, most pedig újabb sikergyanús kezdeményezésbe fogott, ezúttal Mester Csaba grafikussal, akinek Amerikában is jelentek meg képei a Monster Magnet és az Alice in Chains zenekarok kapcsán. A képregény szellemi atyját Zolee és Takács Vilkó gitáros Dos Diavolos nevű formációjának nemrég megjelent Egyenesen a mocsárból című albuma, pontosabban annak címadó dala ihlette meg, ezt a sztorit dolgozza fel a nyilvánosság számára nemsoká elérhető kiadvány.

Forrás: Kiss Annamarie

Már az ötlet is nagyon tetszett Zolinak, a próbanyomat még inkább, ő is írt bele szöveget, sőt megosztotta a hivatalos oldalán is

– fűzte hozzá Labi, akitől azt is megtudtuk, hogy György Zoltán szerkesztővel igyekeztek a képregénykészítés minden tartalmi és formai követelményének megfelelni. A képregényt 500 példányban nyomták ki Debrecenben, egy ismert képregénykiadó segítségével. A füzetet kézbe véve azonnal feltűnhet az olvasónak, hogy már a 18-as karikával ellátott borító is vonzza a tekintetet, a mesteri akrilszínezés Kovács Lajos, a debreceni Blues From Hell szájharmonikásának kéthetes munkájának gyümölcse. Az első rész folytatásának kiadását januárra tervezik Való világ címmel, majd másodikként felkészül: a Mystery Gang.

SZD