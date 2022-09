Program Október 6.

19:30 - Ünnepi Hangverseny a Szolnok Helyőrségi Zenekarral és a Debrecen Helyőrségi Zenekarral, közreműködik a Kodály Kórus (Debreceni Református Nagytemplom)

Október 7.

16:30 - Felvonulás (a Simonffy utcától a Nagytemplomig)

Október 8.

15:00 - Haditechnikai bemutató (Főnix Aréna mellett)

17:00 - Szakalaki bemutatók és összevont koncert (Főnix Aréna) Résztvevő zenekarok: Banská Bystrica Military Band (Szlovákia)

Debrecen Helyőrségi Zenekar

Magyar Honvédség Központi Zenekar

Légierő Zenekar Szolnok

Niš Military Orchestra (Szerbia)

The Olomouc Military Band (Csehország)

The Military Band of Lower Austria (Ausztria) További információk és részletek elérhetőek a Facebook-eseményben.