A Zenthe Ferenc Színház zenés vígjátékával, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című produkcióval zárult kedden a Nagyerdei Szabadtéri Játékok 2022-es programsorozata.

Az észak-alföldi régió legnagyobb szabadtéri színházában zömében teltházas előadásokon 7 vendégtársulat 8 produkcióját és a Csokonai Színház 3 előadását láthatták a nyári színház szerelmesei. A műfajok között klasszikus és kortárs, magyar és külföldi vígjáték, musical, színpadon megelevenedő városnézés és táncjáték is szerepelt. A 2. Debreceni Ünnepi Játékok keretében is bemutatkozott a Csokonai Színház társulata. Mozart A varázsfuvola című operáját augusztus 1-jén mutatták be Gemza Péter rendezésében.