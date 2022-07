Elemzések, koncertbeszámolók, hanglemezkritikák, muzsikusportrék és interjúk olvashatók Turi Gábor Magyar jazznapló című művében, amelynek a debreceni bemutatóját augusztus 5-én a Bor- és Dzsessznapokon tartják.

Turi Gábor a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem–angol szakán szerzett diplomát, majd elvégezte a Magyar Újságíró Szövetség iskoláját. Két évtizeden át volt újságíró (szerkesztő, rovatvezető, főszerkesztő a Hajdú-bihari Napló, az Egyetemi Élet, az Úton, a Magyar Fórum és a Hajdú-bihari Nap lapjainál).

A dzsesszel az 1970-es évek közepén jegyezte el magát, az évtizedek során több száz írása, tanulmánya jelent meg hazai és külföldi lapokban, folyóiratokban. A Magyar Nemzet és a Gramofon zenekritikai folyóirat rendszeres szerzője. Az 1980-as években az International Jazz Federation angol nyelvű, Jazz Forum című magazinjának magyarországi tudósítója volt. 1992–95 között Londonban kulturális attaséként, 1998–2002 között Washingtonban sajtóattaséként teljesített diplomáciai szolgálatot. 2002–2006 között Debrecen kulturális és külügyi alpolgármesterének választották. Éveken át tartott jazzkurzusokat a Debreceni Egyetem Észak-Amerika Tanszékén.

Három könyvet írt a dszesszről Azt mondom: jazz (Zeneműkiadó, 1983), A jazz ideje (Osiris, 1999) és Amerikai jazznapló (Gramofon, 2019) címmel. A The History of European Jazz címmel Angliában 2018-ban megjelent európai dzsessztörténet magyar fejezetének szerzője, New Orleans tiszteletbeli polgára. Fulbright-ösztöndíjjal 2013-ban három hónapot Newarkban, a legnagyobb amerikai dzsesszarchívumban töltött a kortárs amerikai dzsessz tanulmányozásával.