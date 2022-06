Köszörüs Sára, a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola végzős diákja meghívást kapott a „Sonata of the Stars” nemzetközi énekversenyre, amelyet Litvániában, Druskininkai üdülővárosban rendeztek június 10-12. között. A megmérettetésre a világ legkülönbözőbb tájairól érkeztek versenyzők: Kubából, Örményországból, Romániából, Olaszországból, Ukrajnából, Baltikumból és persze Litvániából. A zsűri tagjai is széles nemzetközi mezőnyt képviseltek, köztük magyar tagként Hoffman Richárd operett- és musicalénekes is helyet foglalt.

A verseny első fordulója során annak az országnak a nyelvén kellett dalokat vinni, ahonnan a versenyző érkezett. A második fordulóban szabadon választott dallal lehetett bemutatkozni. Köszörüs Sára a klasszikus ének kategóriában indult, amelyben az élen végzett, így elnyerve a „Classic Star” trófeát és oklevelet.

A szervezők egy emlékező és adománygyűjtő gálaműsort is tartottak június 12-én „Memories” címmel. A gálán ukrán rákbeteg gyerekeknek gyűjtöttek. Sára a rendezvényen egy régi, táncdalfesztiválos dallal, a Mary Zsuzsi által énekelt „Mama” című szerzeménnyel lépett fel nagy sikert aratva. A műsort felvette a helyi televízió, és a hírek szerint Ukrajnában is közvetítették – tudatta Köszörüs Zoltán, Sára édesapja. Az ifjú tehetség tanára Ludmány Antalné, a zongorán Sárváriné Szilágyi Valéria kísérte. A sikeres énekes szeptembertől a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium magánénekszakos tanulója lesz.