A rendhagyó eseményen névadójuk, Juhász Erzsébet által tervezett hímzésekből kiállítást is rendeztek, és tartalmas műsorral, vacsorával, közös nótázással ünnepelték meg a jeles évfordulót.

Sokan segítik őket

Csordásné Erika egyesületi elnök elmondta, hogy Juhász Erzsébet Népi Iparművész és a Népművészet Mestere volt, ezért egyesületüket az ő szellemisége előtti tiszteletből nevezték el 2011-ben, amikor húsz fővel megalakultak. Akkor százezer forint támogatást nyújtott nekik egy helyi képviselő, Buczkó Istvánné, ami nagyban segítette az elindulásukat. A szakmai útmutatás Bíró Miklósné népművelő-könyvtárostól és Kállai Irén etnográfustól érkezett, de folyamatos figyelmet és támogatást kapnak Vitányi István országgyűlési képviselőtől és a megyei önkormányzattól is.

Jelenleg harmincan alkotják a tagságot, és tizennégy önkéntes segíti a munkájukat. A tagok között hímzők, citerások, citerakészítők, gyékényfonók és fafaragók vannak, akiknek szívügyük a hagyományőrzés. Népszerű a húsvétolójuk, a hagyományőrző estjük, a betlehem felállítása és az adventi gyertyagyújtás. Gasztronómiai eseményeken szívesen mutatják be a helyi specialitásokat, mint a furtai bablevest vagy a kuriózumnak számító káposztás murgyét.

– Erzsi néni a furtai hímzés felelevenítője, a régi motívumok újratervezője volt. Rajzolta, hímezte, ezáltal településünket országosan is ismertté tette. Első kiállítási anyagunk előrajzolását és a tagság szervezését az ő lányának, Hodába Józsefné Erzsike néninek köszönhetjük – idézte fel az elnök a kezdeteket. Hozzátette, hogy legfőbb céljaik közé tartozik Furta község népi hagyományainak felelevenítése, ápolása és átadása a következő generációnak. Ezért szervezték ujjá a hímző szakkört és a citeraegyüttest. Később több bihari település kiváló citerásait fogták össze a jelenleg Bihar Citera Együttes néven ismert csoportban, aminek a csökmői származású Tóth Gyula, a Népművészet Ifjú Mestere lett a művészeti vezetője. Számtalan önkormányzattal, szervezettel és intézménnyel alakítottak ki nagyon szoros kapcsolatot, aminek köszönhetően az egyesület példaértékű és maradandó dolgokat hozott létre. Tagjai lettek a Bihari Népművészeti Egyesületnek is.

Mindig az értékeket mutatják meg

Az elmúlt tíz évben bejárták egész Hajdú-Bihar megyét, de bemutatkozhattak már a IV. Magyar Érték Napon a Pesti Vigadóban. Díjakat is szép számmal kaptak, ilyen volt például a Bihar Kincse elismerés vagy a Bihari Számadó Napokon a Vásárdíj második helyezése. Mivel Furtán meghatározó szerepe van a juhászatnak, így az I. Bihari Juhásztalálkozóra az egyesület összegyűjtötte azokat a juhászokat, juhász családokat, akik régen vagy napjainkban is ebből a foglalkozásból élnek, és gyűjteményükből kiállítást rendeztek. Minden pályázati lehetőséget igyekeznek megragadni, így eddig tizenhat nyertes pályázattal dicsekedhetnek, összesen 26 és fél millió forint értékben. Az egyesület vezetője a legnagyobb eredménynek mégis azt érzi, hogy a Furta Értéktarisznya programsorozatainak köszönhetően soha nem látott összefogás jött létre a településen. Az egyesület tagjai pedig igyekeznek mindenkinek bemutatni a helyi értékeket, amikből látványos kiállításokat készítenek a művelődési házban, illetve kiadványok formájában. Ezt tervezik a következő évtizedekre is.

B. Kiss Andrea