A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek programsorozatnak köszönhetően számos világsztárral gyarapodik Debrecen kulturális élete. Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint hatalmas megtiszteltetés az, hogy a Kölcsey Központ otthonául szolgál a Müpa szervezésében létrejövő koncertnek, hiszen ilyen unikális produkció és különleges világsztárok, mint Igudesman és Joo már évek óta nem látogatott el Debrecenbe.

A két művész felvételei már túl vannak az 50 milliomodik nézőn. Igudesman és Joo virtuozitása, humora, kreativitása és magával ragadó előadásmódja emberek millióival szerettette meg a klasszikus zenét, a több ezres stadionoktól és koncerttermektől az egyetemi klubokon át az online videómegosztókig mindenhol óriási érdeklődés övezi produkcióikat.

Forrás: fonixinfo.hu

Debreceni koncertjükre egyik legnépszerűbb, Play it Again című műsorukkal érkeznek, mely olyan, mintha egy koncert azonnal a ráadásszámokkal kezdődne, a programot pedig gyakran maga a közönség alakítja.

„Igudesmant és Joo-t a komolyzenei bohócainak nevezik. A koncertjeik nem csupán zenei attrakciók, hanem egyedi és vidám színházi darabok, ahol a vígjátékot a klasszikus zenével és a populáris kultúrával ötvözik.” - avatott be minket Korponai Tibor, a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. programigazgatója.

Nemcsak duóban, hanem olyan zenekarokkal is felléptek már, mint a New York-i, a Los Angeles-i és a Londoni Filharmonikusok vagy a Chicagói Szimfonikus Zenekar. Világhírű szólisták is szívesen vesznek részt precízen eltervezett „őrületeikben”, játszottak már Joshua Bell, Janine Jansen, Gidon Kremer, Misha Maisky, Julian Rachlin vagy Yuja Wang partnereként.

További részletek a Kölcsey Központ weboldalán érhetőek el.