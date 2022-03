A 800 éves hajdú-bihari település lakóit egész nap muzsikaszó, pálinkamustra, hamuban sült pogácsa, táncház és történelmi témájú előadás várta.

A megnyitón a Kézműves Ház udvarán a Sárándi Férfi Dalárda hegedűszóval kísért nótacsokra fogadta a sokaságot, majd Vitányi István honatya mondott köszöntő beszédet. Elmondta, hogy a település Dézsi András polgármester tevékenységének köszönhetően folyamatos fejlődésben van, majd a modernizáció káros hatásait fejtette ki.

– A digitalizáció oda vezet, hogy a globális világban elveszítjük identitás- és nemzettudatunkat – fogalmazott Vitányi. – A múlt megőrzése, a hagyományőrzés a Kárpát-medence szegletében most, háború idején még fontosabb, hogy az uniós törekvések ellenére nem egyesülnünk kell, hanem megmaradnunk saját nemzetünknek. Emlékeztetett arra is, hogy az ország egy emberként állt össze az Ukrajnából menekülők megsegítésére. Rámutatott, arra is, hogy a kormányzati támogatással, csaknem 40 millió forintból kialakított kézműves házat remélhetően a fiatalok is látogatni fogják megismerve múltjukat, és továbbadják majd utódjaiknak.

Dézsi András polgármester felidézte a közelmúlt kihívásait és azokat a küzdelmeket, melyet a település vezetősége a lakosság közreműködésével vívott meg Sáránd fejlődése érdekében. Két év előkészülettel nyithatta meg ma kapuit a kézműves porta, melynek értékei az innen elszármazottaké és az ott élőké egyaránt. – A múltat mutatjuk be ezek között a falak között, de a gyermekeink , és így a jövő számára. Amit megteremtünk, azoknak a gyerekeknek szól, akiknek a jövőt teremtjük. Egy településnek akkor lesz jövője, ha a gyerekek ott maradnak, oda járnak óvodába, iskolába és templomba.

A helytörténet kiállítást Harangozó Imre, az Ipoly Arnold Népfőiskola elnöke, néprajzkutató nyitotta meg.

