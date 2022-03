Sokan voltak kíváncsiak a napokban megnyílt kiállítására a debreceni Incognito Clubban. Az ismert zenész nemcsak a kiállítótérben, hanem a dobok és a mikrofon mögött is szerepelt első tárlatának nyitóbuliján, melyen színpadra állt Budapestről érkezett zenekara, az Action is. Szaszát a közelmúltról és a tervekről kérdezte a Napló.



Amikor beköszöntött a világjárvány, elhatározta, hogy sokaktól eltérően nem a Facebookon fog siránkozni, helyette inkább fejleszti magát, ezért is jelentkezett 2019 decemberében egy jobb agyféltekés rajztanfolyamra. – Mivel építésztechnikusi végzettségem van, a rotring és műszaki rajz volt eddig a hazai pálya – idézte fel, de elmondta azt is, hogy tetováló barátaitól is sokat látott már, mielőtt képzőművészeti munkához fogott. Nem több mint két nap alatt tanult meg rajzolni, szénnel papírra vitt Johnny Depp-portré volt a vizsgamunkája.

A rajz olyan, mint a szájharmonikázás: a szükséges eszköz bármikor előhúzható a zsebből

– mondta. Ha kézbe kerül a tus vagy a ceruza, már semmi sem szabhat gátat az alkotásnak, jöhetnek angyalok, démonok, és bármi, aminek a végtelen fantázia tered ad. A jobb agyféltekés tanfolyam Szasza elmondása szerint nemcsak a rajzkészség fejlődésében, hanem a pozitív gondolkodás rutinná válásában is segített neki, mivel ez az agyfélteke felel a kreativitásért, a művészetért, sőt még a szerelemért is. Tudását nemcsak a képzőművészetben kamatoztatja, de más ismeretekhez hasonlóan ezt a fajta gondolkodásmódot is először tudatosítani kell, ösztönössé csak később válik. Azt vallja, hogy rosszat mindenki és majdnem mindenről tud mondani, de Marcus Aureliushoz hasonlóan gondolkodhatunk úgy is, hogy minden, ami elénk kerül, nem probléma, csak megoldandó feladat. – Hibázni ér, mert mindenki ronthat, ahogy ­Bruce Willis is, amikor megszületett az ismert mondat: akkor, abban a percben jó ötletnek tűnt… – idézte az akcióhőst.



A kiállításmegnyitón egyben születésnapot is ünnepelt barátaival és zenésztársaival, a kemény maggal: március 16-án volt 32 éves az első zenekara, a legendás Sex Action. Március közepe más szempontból is születésnap a zenész életében: egy új, saját út elindulásának dátuma is, mely az örömzenélésről és várhatóan még több kiállításmegnyitóról szól majd. Szendrey Zsolt tizenöt munkája április közepéig a debreceni Incognito Clubban látható, de zenekarával is hallhatjuk nemsokára, mivel már az országos turnét szervezik.

SZD