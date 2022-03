Az eredetileg 2003-ban alakult Das originale Spatzen Jodler Sextett (a beavatottaknak csak Spatzen Jodler) - élükön ifj. Tóth Sándorral, Magyarország jódlikirályával - annak idején hihetetlen elánnal, továbbá nem kisebb sikerrel rázta fel az ország és az univerzum közönségét. Ahogy az ihletett zseniknél lenni szokott, rögtön be is indultak a dolgok, koncert koncert hátán, hatalmas népszerűség, így hamar az egyik legnézettebb hazai televíziós csatornán találták magukat.



De egyszer minden jónak vége szakad, pár esztendő elteltével a Spatzen Jodler már annyira népszerűvé vált, hogy kénytelenek voltak a feloszlás mellett dönteni, a közös zenélés viszont elválaszthatatlan barátokká tette őket, így esett, hogy 2010-ben visszatértek, bár mindössze csak egy villanásnyi időre.



Pár hete viszont ismét hihetetlen lázban ég Debrecen, illetve feltehetőleg az egész világ, hiszen a tél utolsó erőlködései közepette nyilvánosságot nyert, hogy nem csupán visszatért a Sextett, de a közönség legnagyobb örömére egy ünnepélyes koncertet is bejelentettek a szintén debreceni Bordó Sárkány társaságában. Jó hír, hogy a Roncsbár színpadán az eredeti csapat fog színpadra állni, ugyanaz a baráti társaság, akikhez a 33 éve működő Lyuhász Lyácint Bt. és számtalan egyéb projekt (Dr. Kondor és Dr. Akula, Dolly Rambo, KGST Disco, stb.) köthető.

Kaptunk az alkalmon, elcsíptük a szörnyen elfoglalt frontembert, Otto von Debilist (Burai Árpád) néhány szó erejéig.

- Bár nem szerettük volna folytatni a zenélést, az elmúlt években mégis rengetegszer bombáztak minket azzal, hogy mikor tér vissza a Spatzen Jodler. Tavaly végül Dickmann Roland keresett meg a Bordó Sárkányból, hogy az április 29-én esedékes debreceni koncertjük alkalmából visszatérhetne a zenekar, mi pedig némi töprengés után belementünk. A köztünk lévő barátság változatlanul megvan, illetve a basszusgitárosunk, Hans Muemaier kivételével mindenki Debrecenben él, így az együttes tagjainak összehívása nem jelentett nagy gondot – részletezte.



Mintha csak tegnap lett volna

Rendszeres zenélésre ugyan a banda nem adja a fejét, viszont pozitívan tekintenek előre. Mint megtudtuk, akár még újdonságokkal is szolgálhatnak a jövőben. - Tartós zenekari tevékenység nem, de elképzelhetőek további koncertek Debrecenben és ország több pontján is. Mint minden más projektnél, a Spatzen Jodlernél is csak az számít, hogy élvezzük a dolgot. A jó értelemben vett debilizmusunk továbbra is megvan.

Mivel annak idején csak világslágereket írtunk, egyelőre ezeket vettük elő újra a zenekari próbákon, de előfordulhat, hogy egy-két új szerzeményt is hallhat áprilisban a Roncsbár közönsége

– árulta el a frontember.

Az utolsó buli óta 12 év telt el, a tagság életében azóta helyet kapott a munka, a család. A lelkesedés és a közönség pozitív reakciói ellenben változatlanok. - Jóval idősebbek vagyunk, mint az alakuláskor, a próbákon mégis ugyanaz a hangulat uralkodik, mint előtte, a közönség pedig láthatóan örül neki, hogy ismét zenélünk, ez a legjobb az egészben. Igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, de szerintem nem kell majd megerőltetni magunkat, hogy ugyanolyan hülyék legyünk, mint anno a csúcson – mondta végül az énekes.

Április 29-én irány a Roncsbár!

Birtók Benjámin