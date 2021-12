Mindenki őrült egy kicsit, ami nagyon szerethetővé teszi ezeket a szereplőket.

Így összegezte a Balfácánt vacsorára önmagukon nevető figuráit az egyik főszereplő. A fordulatokban gazdag francia vígjáték bemutatója december 18-án, szombaton 19 órától lesz a Csokonai Irodalmi Labor Pódiumterében, tudatta közleményben a debreceni teátrum.

Ilja Bocsarnikovsz rendező számára „ez egy mai, brutális ember találkozása az egyszerű tisztasággal. Olyan, mintha ez a kor, ez a tökéletesen felépített világ nem állna készen arra, hogy találkozzon az egyszerűséggel és a tisztasággal. Éppen ez a találkozás vezet minket az összes vígjátéki szituációhoz. Nagyon fontos, hogy magunkra ismerjünk azáltal, hogy találkozunk ilyen történetekkel. Jevgenyij Svarc darabjában hangzik el ez a mondat:

Mosolyogjanak, uraim, mosolyogjanak! Túlságosan komolyak. Az okos arc még nem az intelligencia jele. A világon minden butaságot ezzel az arckifejezéssel hajtanak végre.

A főszerepekben Vranyecz Artúrt és Mercs Jánost láthatja a közönség, akik ismerős érzéssel kezdtek próbálni, hisz a Hogyan nevezzelek? című népszerű francia vígjátékban szintén Ilja Bocsarnikovsz rendezésében, 2017-ben már ízelítőt kaptak és adtak a nézőknek is az egyhelyszínes, párkapcsolati, magánéleti problémákat feszegető, sajátos humorú francia komédiából. Mercs János arról beszélt, hogy mindegy, hogy Párizsban. Marseille-ben, Budapesten vagy Debrecenben megy színházba a néző, talál olyan szálat a darabban, ami róla szól.

A rendező nagyon kiélezett helyzetekkel operál, mindennek a széléig megyünk, így az én balfácánom nagyon játékos és kacagtató lesz.

A Vranyecz Artúr által játszott figura, Pierre mások esendőségén szórakozik, szerethető attól lesz, hogy ez esetben az ő esendősége is látható válik. „Mindannyian értelmes, normális, intelligens embernek gondoljuk magunkat, de bizonyos kritikus helyzetekben, szituációkban ez megkérdőjeleződni látszik” − mesél a darabról a színész. „Közös sajátosság még, és itt Molnár Ferenc darabjait is említhetném, a külső nézőpont, a harmadik szem effektus: az a szituáció, amelyet nehéznek, fájdalmasnak élünk meg, kívülről nézve, a dolgokat teljes összefüggésében látva roppant egyszerű, vicces is lehet, elemelkedik a megélttől.”

Hogy hogyan omlik össze Pierre jól felépített kártyavára, először december 18-án láthatják a nézők, de karácsony előtt és a két ünnep között többször is játsszák a valódi szórakozást kínáló vígjátékot. A további szerepeket Bakota Árpád, Edelényi Vivien, Kránicz Richárd, Papp István és Tolnai Hella játsszák.