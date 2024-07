Most egy csokorba szedtünk a legérdekesebb és a legnagyobb érdeklődésre számot tartó híreket. Több, debreceni ingatlan sorsáról számoltunk be, többek között arról, hogy mi a terv az Arany János utcai Meki hamarosan megüresedő helyével, ugyanis onnan a debreceni McDonald's átköltözik a MÁV-székházba, a nyitást 2025 elejére tervezik.

Költözik a debreceni McDonald's

Forrás: BDR Média

Annak is utánajártunk, mi épül az Epreskertben, kiderült, hogy az Új Remény Baptista Gyülekezet húz fel itt egy hipermodern komplexumot, amiben imaház, bölcsőde és óvoda is lesz. A Faraktár utcán is lesz egy nagy beruházás, ennek részleteit itt olvashatják: