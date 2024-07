Az asztrológiában a Jupiter, a Naprendszer legnagyobb bolygója képviseli a szerencsét, ezért az ő mozgását elemeztük olyan alapossággal, mint ahogyan a bírók vizsgálják a VAR-ral a gólok érvényességét. Azt akartuk megtudni, mely csillagjegyek lesznek szerencsések az év második felében. Két csillagjegy van, akiknek a következő hat hónapban egyértelműen áll a zászló. A legkönnyebb csoportokba sorsolják őket, sosem veszik el tőlük a tizenegyest, a legpénzesebb szponzorok figyelnek fel rájuk. Számukra könnyedén érkeznek a páratlan lehetőségek és minden adott lesz hozzá, hogy ezeket úgy bevarrják, mint Dzsudzsák a portugálok ellen a 2016-ban. A legjobbkor lesznek a legjobb helyen, isteni passzokat kapnak és mindent értékesíteni tudnak. A következő időszak nem a kapufákról fog szólni, nekik még az is összejöhet, hogy egy sirály fejéről pattan be egy gól.

Némely csillagjegy szülötte lubickolhat majd a boldogságban az év második felében

Forrás: lllusztráció: MW-archív

Ez a két szerencsés csillagjegy a Kos és az Oroszlán.

További két csillagjegy, akiknek szintén bejöhet az élet

Két csillagjegynek szintén bejöhet az élet az év második felében. Nekik is könnyedén összejöhetnek a csodálatos bombagólok, rúghatnak mesterhármasokat, de nem fogja nekik a labdát Sallai Roli csak úgy odarúgni, ki kell dolgozni a helyzeteket. Ha megvan a céljuk, és hajlandóak is tenni érte, akkor a szerencse azonnal melléjük áll, de nem szabad feledniük az alapigazságot, amit már a L'art pour l'art is megfogalmazott: mindenki a maga szerencséjének a pogácsa. Fontos, hogy nem szabad lustán várniuk, hogy a sült galamb (vegánoknak sült padlizsán) a szájukba repüljön, mert nem fog, hiába is tátognának az ég felé fordított arccal. Ha azonban szereznek egy galambot, és kerítenek hozzá egy grillsütőt, akkor az eszközök beszerzése akadálytalanul történik, és a galamb is olyan finom lesz, hogy a végén még egy Michelin-csillag is befigyel. Röviden úgy működik nekik majd minden, mint a biciklizés: könnyű csinálni, de azért hajtani kell, hogy menjen.

Ez a két csillagjegy a Vízöntő és a Mérleg.

Akiket a balsors tép

Lesznek olyanok is, akikhez kevésbé lesz kegyes Fortuna. Ez a két csillagjegy lesz leginkább az, akiknek jogtalanul lest fújnak, akiket teljesen igazságtalanul kiállítanak, akik olyan gólokat kapnak, mint a magyar válogatott a németektől. Ez a két csillagjegy a Szűz és a Halak. Aggodalomra azonban nincs ok, mint láttuk, így is lehet élni, de nem érdemes a családi házat sorsjegyekbe forgatni.